استشاري مناعة: «أوميكرون» سيهيمن على العالم

يثير «أوميكرون» المتحور الجديد من فيروس كورونا هلعًا كبيرا في أرجاء العالم، حيث يوسع كل يوم «أوميكرون» من دائرة انتشاره، فقد تم رصده في أكثر من 77 دولة حتى الآن، وما زال العدد في تزايد، فهل تطغى سلالة كورونا الجديد «أوميكرون» على «دلتا» وتصبح السلالة المهيمنة؟

أوميكرون سيهيمن على العالم

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه من المتوقع أن يطغى المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون» على سلالة «دلتا» وتصبح السلالة الأكثر انتشارا في العالم.

وأضاف بدران في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك ارتفاع عالمي في عدد الإصابات بمتحور أوميكرون خاصة في أوروبا، حيث أن أكثر من 50% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في لندن هي للمتحور «أوميكرون».

الأسباب التي تمكن «أوميكرون» ليصبح الأكثر انتشارا

وأشار بدران إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تؤهل المتحور الجديد في أن يصبح السلالة الأكثر انتشارا في العالم منها أن السلالة الجديدة المكتشفة هي الأشد عدوى بين كل سلالات الفيروس التي ظهرت حتى الآن.

بجانب سرعته الكبيره في الانتشار، حيث أن المتحور «دلتا» سرعة انتشاره ربع سرعة «أوميكرون»، بالإضافة إلى ذلك أن «أوميكرون» يحتوي على أكثر من 50 طفرة جينية منها 32 طفرة بالنتوء الشوكي.

ما الذي يجب على المواطنين اتباعها لتجنب العدوى؟

وأوضح بدران أنه يجب على المطعمين وغير المطعمين مواصلة تطبيق التدابير الوقائية، وأن التطعيم ضد الكورونا من الأمور الهامة، والجرعات التعزيزية واجبة، مع الاهتمام بالنظافة الشخصية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة والتأكد من أنها تغطي الأنف والفم، منوها إلى أن التطعيم من العوامل الرئيسية التي تحد من انتشار الفيروس وتمنع ظهور سلالات جديدة.