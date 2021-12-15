صرف الإسكندرية: سحب مياه الأمطار من الشوارع.. وحركة المرور لم تتوقف

سببت أمطار نوة الفيضة الصغرى على الإسكندرية منذ مساء أمس، قلقا لدى مواطني المدينة الساحلية، حيث تباينت حدة الأمطار بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على مناطق غرب العامرية والعجمى ومحرم بك والطريق السريع ووسط وسبورتنج ومحور المحمودية وأبيس الاول والتاسع والمنتزه أول والجمرك والكورنيش ومناطق شرق وكوبرى منشا، وذلك بحسب بيان تفصيلي من شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والذي بين المناطق التي تأثرت بالأمطار حتى قرابة الثانية من فجر اليوم.

وبحسب البيان التفصيلي الذي أصدرته شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فإن منطقتي طوسون والمعمورة شهدتا أمطارا غزيرة حيث ظهرت تجمعات مياه أمطار بسيطة في بعض المناطق وتم رفعها علي الفور.

عمليات رفع مياه الأمطار في الإسكندرية

وبدأت عمليات رفع مياه الأمطار الساعة 11.30 مساء أمام بوابة نادي سموحة الثانية وانتهت 12.0، وفي الساعة 12.20 بدأت في حجر النواتيه ومحور المحمودية وانتهت 1.50، والساعة م 12.20 بدأت ـمام جراج الخالدين بالأزاريطة وتم الانتهاء 12.40، والساعة 12.10 بدأت في شارع النقل والهندسة وتم الانتهاء 12.40، ولم يتم إعاقة المرور في أي منطقة بالإسكندرية رغم استمرار سقوط الأمطار.

الصرف الصحي تؤكد التعامل الفوري مع الأمطار

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إن وجود تجمع لمياه الأمطار أمر وارد الحدوث في ظل زيادة كميات الأمطار واستمرارها والتغييرات المناخية الحالية، وطمأن المواطنين علي استمرار تواجد وتمركز سيارات ومعدات فرق الطوارئ علي مدار 24 ساعة وسيتم التعامل مع أي تجمع بأسرع ما يمكن.

وأكد أن الظروف المناخية الصعبة التي تواجه عمال وفرق الطوارئ بالشركة لم تمنعهم من أداء اعمالهم في رفع الضرر عن المواطن السكندري، مشدداً علي استمرار اعمال التطهير والتأكد من تفريغ بيارات المحطات والإطمئنان علي مناسيب المصارف.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي شنايش بها مشاكل او تجمعات مياه علي رقم الخط الساخن للشركة 175 من أي خط أرضي، أو علي رقم 0121175175 محمول أو عبر تطبيق واتس اب، أو علي صفحة الشركة علي موقع التواصل الإجتماعي.

جدير بالذكر أن شركة صرف صحي الإسكندرية رفعت حالة الطوارئ استعداداً لحالة التقلبات الجوية التي تمر بها المحافظة وانتشرت سيارات ومعدات وفرق الطوارئ بجميع انحاء المحافظة منذ يوم الإثنين الماضي.