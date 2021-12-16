غلق الطريق الساحلي أمام القادم من الإسكندرية إلى مطروح 3 أشهر

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق الطريق الساحلي أمام القادم من الإسكندية باتجاه مطروح لمدة 3 أشهر، كما عيّنت خدمات على الطرق لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنا مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبري بجهة الكيلو 101 على طريق (الإسكندرية / مطروح) الساحلي، لخدمة القادم من طريق (وادي النطرون - العلمين)، باتجاه طريق (الإسكندرية / مطروح) الساحلي في اتجاه مطروح.

غلق الطريق الساحلي

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، بحسب بيان عنها، أنّ الإنشاءات استلزمت غلق الطريق الساحلي القادم من الإسكندرية باتجاه مطروح، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر، ليعمل قادم ومتجه بواقع حارتين لكل اتجاه بطول 600 متر، على أن تكون مدة تلك الأعمال 3 أشهر، اعتبارا من الساعة 7 صباح يوم الجمعة الموافق 17/12/2021 وعلى مدار اليوم الكامل.

خدمات مرورية لمساعدة المواطنين

من جانبها، تعيّن الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة ويتم التنسيق لوضع المساعدات الفنية والتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.