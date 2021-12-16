اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم الدورة الثانية لمنافسات «أسبوع البرمجة»

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالباري، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية حول تنظيم الدورة الثانية لمنافسات «الأسبوع العربي للبرمجة» بعنوان «الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة» بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، والجمعية التونسية للمبادرات التربوية، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 28 فبراير 2022.

الأسبوع العربي للبرمجة يهدف إلى مساعدة المجتمع العربي

وأشار التقرير إلى أن الأسبوع العربي للبرمجة يهدف إلى مساعدة المجتمع العربي والتلاميذ «من سن 8 سنوات إلى 18 سنة»، وكذا المهتمين بعلوم البرمجة، لإبراز طاقاتهم وقدراتهم، إضافة إلى توفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات في مجال تعليم البرمجيات للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام البرمجيات الحديثة، فضلاً عن ترسيخ قيم التعاون والالتزام بالعمل على تحسين البيئة وحمايتها.

وأوضح التقرير أن اختيار موضوع «الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة» كمحور رئيسي لمنافسات الدورة الثانية للأسبوع العربي للبرمجة يساعد الطفل العربي على اكتشاف المشكلات البيئية، وكذا ايجاد الحلول المناسبة لها، إضافة إلى تفعيل دور المدرسة في المشاركة في حماية البيئة، وكذلك تعزيز قدرة الطفل العربي على استيعاب مفاهيم وأساليب التقانات الحديثة.

منافسات الدورة الثانية للأسبوع العربي للبرمجة

وأضاف التقرير أن منافسات الدورة الثانية للأسبوع العربي للبرمجة تتمثل في المسابقات التالية:

- مسابقة الأسبوع الذهبي: والتي تمنح للبلد التي تسجل أكبر عدد من الأنشطة.

- مسابقة المدرسة الذهبية: تمنح للمؤسسة التربوية التي تسجل أكبر عدد من الأنشطة.

- مسابقة النشاط الذهبي: تمنح للمدرس الذي نظم أفضل نشاط.

- مسابقة الفريق الذهبي: تمنح لفريق الطلاب الفائز بعمل أو مشروع في كل فئة عمرية.

وللمزيد من المعلومات والاشتراك في منافسات الأسبوع العربي للبرمجة، يرجي الدخول علي الرابط الإلكتروني التالي:https://arabcodeweek.alecso.org