بث مباشر.. استمرار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مصر

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لفعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مصر.

وافتتح الوزير حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد بمدينة شرم الشيخ، الإثنين، وعبر خلال كلمته عن سعادته بإقامة فعاليات المؤتمرعلى أرض مصر الغالية، مهد الحضارة والتاريخ.

المؤتمر يُشكل منصة أساسية للتشاور

وقال رئيس الرقابة الإدراية، إن المؤتمر يُشكل منصة أساسية لنا جميعاً لنتشاور ونتبادل الخبرات بهدف صون وحماية مُقدرات شعوبنا، عبر السعي لتغيير عالمنا نحو الأفضل مهما كانت التحديات من أجل أولئك الذين نتحمل مسئوليتهم».

وفد من البرلمان العربي يشارك في الدورة

وشارك وفد من البرلمان العربي، في فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الحالي، ويبحث المؤتمر عدد من تدابير منع ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي، والاستعراض الدوري لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، برئاسة عادل عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، وبمشاركة اللواء طارق نصير، عضو البرلمان العربي، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ.