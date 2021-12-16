أماكن انقطاع المياه في القاهرة غدا بمناطق من شبرا الخيمة وبهتيم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه في مناطق بالقاهرة، غدا الجمعة، وذلك أنه نظرًا لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم بجوار سور مترو أنفاق شبرا الخيمة، ويترتب على ذك انقطاع المياه في مناطق تابعة لمنطقة بهتيم، وشبرا الخيمة، من الساعة الثامنة مساء الجمعة 17 ديسمبر حتى الرابع صباح اليوم التالي السبت الموافق 18 ديسمبر.

مناطق انقطاع المياه في القاهرة غدا الجمعة

وأوضحت شركة مياه الشرب في القاهرة في بيان لها أن انقطاع المياه سيكون في بعض المناطق التابعة لبهتيم وهي ميدان الحرية، الوحدة العربية، عزبة رستم، عزبة الجبلاوي، عزبة سليم، عزبة بدران، مدينة التعاون الشرقية، مدينة فتح، وأيضًا عن بعض المناطق التابعة لمنطقة شبراالخيمة وهي مدينة السعادة، مدينة التعاون، أرض البشير، بيجام، المنشية الجديدة، على أن تضعف عن عزبة عثمان.

وأهابت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه، وذلك حتى لا يتعرضوا لأزمة نقص المياه خلال الفترة التي جرى الإعلان عنها، وحتى عودة ضح المياه مرة أخرى، في الموعد المحدد لذلك، ووفرت الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، لتلبية احتياجات المواطنين على الفور، وحال طلبها عليك الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

أرقام طلب سيارات مياه صالحة للشرب

يذكر أنّ شركات الشرب توفر عددًا من سيارات الدعم المحملة بالمياه الصالحة للشرب لتغذية المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، على الأرقام التالية:

- يمكن الاتصال على أرقام الطوارئ 125 و114 لطلب سيارات مياه الشرب النقية بالمناطق المتأثرة على مستوى الجمهورية.

- يمكن الاتصال بجهاز مياه شرب القاهرة الرقم 15100 لطلب مياه الشرب من خلال السيارات المحملة بمياه الشرب.