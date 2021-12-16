بسبب الحجر الصحي بقطر.. التفكير في إلغاء رحلات مشجعي الأهلي للسوبر الإفريقي

قالت إيمان سامي، عضو مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية، إن الشركة لم تستقر حتى الآن على تنظيم رحلات للمشجعين المصريين لحضور مباراة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي والرجاء المغربي، والمقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، مضيفة لـ«الوطن» أن السبب الرئيسي لعدم تحديد إمكانية تنظيم تلك الرحلات يعود إلى الشرط الذي وضعته قطر والخاص بخضوع كل المسافرين القادمين من مصر إلى حجر صحي مؤسسي لمدة يومين عند الوصول.

اتصالات لاستثناء مشجعي الأهلي من الحجر الصحي

وأوضحت أن هناك اتصالات تجري حاليا لاستثناء المشجعين الذين سيرافقون النادي الأهلي من شرط الحجر الصحي المؤسسي بقطر، خاصة أنه سيتم إجراء تحليل pcr كورونا للمسافرين قبل التوجه للدوحة على أن تكون نتيجته سلبية، فضلا عن أن كل المسافرين سيكونوا حاصلين على أحد التطعيمات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، ومتابعا «أنه إذا لم تسفر الاتصالات التي تتم حاليا لعدم خضوع المسافرين لتشجيع الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي لحجر صحي لمدة يومين فلن يتم تنظيم رحلات».

مسؤوليات شركة الأهلي للخدمات

وأشارت سامي إلى أن الشركة بدأت عملها بالفعل منذ فترة حيث تتولى حاليا مسؤولية سفر وإقامة فرق النادي الأهلي الرياضية أثناء تنقلاتهم سواء داخل مصر أو خارجه، موضحة أن الشركة ستقوم خلال الشهور المقبلة بشراء شركة سياحة «فئة أ» تستطيع من خلالها إبرام كل تعاقدات الفرق الرياضية من حيث الانتقالات والإقامة بالفنادق.

وأوضحت عضو مجلس إدارة الأهلي للخدمات الرياضية أن الشركة حاليا في طور التنظيم الإداري، من حيث اختيار الهيكل التنفيذي للشركة من موظفين وعاملين، إضافة إلى اختيار مقر دائم للشركة، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الشركة يعقد حاليا اجتماعاته في أي من فروع النادي الأهلي الـ 3، منوهة إلى أن مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية حدد فترة عام من تاريخ تأسيس الشركة يتم بعدها جني الأرباح.

يشار إلى أن مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية يضم 5 أعضاء إلى جانب رئيس الشركة يحيى راشد وزير السياحة السابق.