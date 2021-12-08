نادر عباسي لـ ماجدة الرومي في عيد ميلادها: جمعتِ بين الفن ورقة الإحساس

تحتفل اليوم الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي بعيد ميلادها الـ64، حيث وُلدت في مثل هذا اليوم 13 من ديسمبرعام 1956 في كفر شيما بلبنان لعائلة موسيقية، وتربَّت في كنف والدها حليم الرومي الذي كان وراء بروز جارة القمر السيدة «فيروز»، وتأثرت الفنانة الملقبة بـ«ملكة الطرب» منذ الطفولة بكبار الموسيقيين العرب مثل محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وأسمهان وآخرين.

نجاحات مستمرة في مصر

وحققت النجمة الكبيرة ماجدة الرومي في حفلاتها بمصر، نجاحات كبيرة، حيث كان آخرها حفل قصر القبة بقيادة المايسترو نادر عباسي وأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، حيث خطفت الأنظار إليها وحظت بإعجاب رواد مواقع السوشيال ميديا، بجانب العديد من الحفلات التي حققت نجاحًا كبيرًا بين الثنائي.

نادر عباسي: يربطنا الذوق الموحد

وقاد الموسيقار نادر عباسي العديد من حفلات الفنانة ماجدة الرومي، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت 4 حفلات، بجانب أن هناك علاقة صداقة قوية بدأت على المسرح، وتحدث عنها قائلا: «العلاقة التي بيني وبين الفنانة ماجدة الرومي علاقة احترام للشخص نفسه واحترام على المستويين الفني والثقافي، والصدق في العمل والإتقان في كل صغيرة في الأداء قبل الكبيرة والذوق الموحد بيننا في اختيار ما نقدمه».

وأضاف عباسي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعمال السيدة ماجدة تحتاج إلى قائد أوركسترا لصعوبة بعض الأعمال وليس فقط قائد شكلي لا يضيف للعمل شيئًا، موجهًا رسالة لها في يوم ميلادها قائلاً: «عايز أقولها سنة حلو يا جميلة وعقبال 100 سنة سعادة وهناء وراحة بال ونجاح ودائما مع بعض نستمتع بالموسيقى مع بعض ونعمل ونتبادل الأفكار والاقتراحات».

وتابع أنه يسعى لتقديم أغانٍ جديدة معها لإمتاع جمهورها المتميز والرائع، مبينًا أنه لمس الكثير من الجوانب بجانب فنها العظيم واحترامها لكل نصيحة يوجهها لها بشغف: «عايز أقولها جمعتي بين الفن ورقة الإحساس وده شيء يحترم ويرفع له القبعة وقبولك للنصيحة دليل على التواضع»، لافتًا إلى أن أغنيته المفضلة لها هي «ميلي يا حلوة ميلي».