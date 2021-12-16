بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص قبل قليل في حادث تصادم سيارة نقل بسيارة «تمناية» على طريق مصر إسكندرية الصحراوي الكيلو 110 اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى لـ 3 أشخاص مصابين بجروح خطيرة وكدمات متفرقة إثر حادث تصادم بين سيارتين بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «رمضان محمد أحمد»، 41 سنة، مقيم بالجيزة، مصاب باشتباه كسر بالساعد وكدمات متفرقه بالجسم، «حمدي عز العرب عبد الراضي»، 44 سنة، مقيم بقنا، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، «زيدان سامح زيدان»، 62 سنة، مقيم حلوان، ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شخصين في حادث سير

كما أصيب شخصين بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة «تمناية» بطريق مصر إسكندرية الزراعي اتجاه القاهرة، أمام قرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز إيتاي البارود، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى «تمناية» بقرية صفط الحرية بنطاق ذات المركز، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من «شادية جمال عبدالرؤوف»، 37 سنة، مقيم إيتاي البارود ومصاب باشتباه كسر بالقدم الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، و«أحمد سليمان يوسف أبو راجح»، 26 سنة، ومصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.