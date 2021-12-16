منع تسليم أرقام الجلوس لطلاب الجامعات غير متلقي لقاح كورونا 

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، والمقرر انطلاقها خلال الشهر المقبل، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أبرزها التأكيد على حضور الامتحانات للطلاب الحاصلين على لقاح كورونا، أو تقديم شهادة تطعيم «pcr» تثبت عدم إصابة الطالب.

منع تسليم أرقام الجلوس لغير متلقي لقاح كورونا

وقررت الجامعات تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية في إطار حث الطلاب بمختلف الكليات غير الحاصلين على لقاح كورونا بسرعة التسجيل والحصول عليه قبل موعد الامتحانات، أبرزها منع تسليم أرقام الجلوس للطلاب غير المطعمين، بجانب التنبيه على جميع الطلاب الذين حصلوا على اللقاح خارج الجامعة والمراكز الطبية التابعة لها، بضرورة تسليم البطاقة الخاصة بالتطعيم، على أن تكون معتمدة من الجهات المعنية المانحة للقاح.

إجراء جديد للجامعات لمواجهة فيروس كورونا قبل الامتحانات

وشدد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، على ضرورة الالتزام بقرارت مجلس الوزراء تجاه غير المطعمين بلقاح كورونا، والتأكيد على ضرورة منع إصدار أي أوراق رسمية لغير المطعمين، ومن بينها أرقام الجلوس، وكذلك منعهم من دخول الامتحانات، إلا حال تقديم شهادة تثبت خلوهم من الفيروس كل 3 أيام.

وأكد الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تقرر منع تسليم أرقام الجلوس للطلاب غير الحاصلين على اللقاح، بجانب التأكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزارء بمنع دخول غير المطعيمن أو الحاصلين على لقاح كورونا إلى الامتحانات .