طفرة في مشروعات مياه الشرب والصرف بأسيوط خلال عام.. 153 مشروع بـ15 مليار

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد خلال عام 2021 طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات الجديدة والمشروعات التي كانت متوقفة منذ عقود وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة شاملة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذى توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

153 مشروع بتكلفة تصل إلى 15 مليار

وأضاف محافظ أسيوط، أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومى لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات عملاقة حيث يجري تنفيذ 144 محطة رفع و9 محطات معالجة بإجمالي 153 مشروع بتكلفة تصل إلى 15 مليار.

وأكد المحافظ، أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوي الخدمات المقدمة بهدف تحقيق مفهوم التنمية المستدامة في كافة خدماتها وأنشطتها التي تقدمها للمواطنين من خلال خطط ومشروعات طموحة لاستكمال مسيرة التقدم بما يواكب رؤية الدولة المصرية والمشروعات والمبادرات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية.

مشروعين لخدمة 850 ألف نسمة

وضع المحافظ خلال عام 2021 بوضع حجر أساس مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الزرابي بأبوتيج المرحلة الثانية بطاقة 30-45 ألف م 3/ يوم بتكلفة 330 مليون جنيه وذلك لخدمة 500 ألف نسمة من سكان مركز ومدينة أبوتيج، كما وضع حجر أساس المرحلة الأولى لمحطة معالجة صرف صحي شمال غرب ديروط «دشلوط» بطاقة (20 – 30 ألف م3 / يوم) بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليار جنيه لخدمة قرى شمال غرب ديروط ويخدم المشروع 12 قرية من قرى شمال غرب ديروط ويستفيد منه 350 ألف نسمة.

22 محطة رفع بتكلفة 1.7 مليار جنيه ويخدم المشروع 24 قرية

ووضع أيضا حجر الأساس لمشروع صرف صحي قرى مركز الفتح والذي يتكون من محطة معالجة بقرية عرب الكلابات و22 محطة رفع بتكلفة 1.7 مليار جنيه ويخدم المشروع 24 قرية بمركز الفتح ويستفيد منه 450 ألف نسمة، فضلا عن وضع حجر أساس مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي ببني غالب وتوابعها بمركز أسيوط بطاقة استيعابية 36 ألف م3 -45 ألف م3/يوم وبتكلفة إجمالية تبلغ 960 مليون جنيه للمحطة والشبكات لخدمة 500 ألف نسمة تقريبًا بعدد 14 قرية.

تجديد شبكات مياه بـ 4 مراكز هي أسيوط ديروط وأبنوب

وضع حجر أساس توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحبايشة ضمن مشروع صرف البداري وساحل سليم بتكلفة 250 مليون جنيه لمد خدمة الصرف الصحي لعدد 10 قرى بمركز ساحل سليم لخدمة ما يقرب من 121 ألف نسمة، كما تم وضع حجر الأساس لمشروع صرف صحي قرى مركز منفلوط وذلك بقرية المندرة بتكلفة إجمالية 778 مليون جنيه ليخدم 203 ألف نسمة في 14 قرية، ووضع أيضا حجر الأساس لمشروع صرف صحي قرى مركز ديروط الذي يخدم 50 ألف نسمة في 4 قرى بتكلفة تصل إلى 240 مليون جنيه.

وضع حجر أساس إحلال وتجديد شبكات مياه بـ 4 مراكز هي أسيوط ديروط وأبنوب والبداري بتكلفة 12 مليون جنيه ضمن مشروع معالجة أسباب الهجرة غير النظامية، ووضع حجر أساس أيضا لمشروع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بمنطقة مساكن ويصا وتوابعها بحي غرب لخدمة 10 آلاف مستفيد.

المحافظ: العمل جاري على قدم وساق بالمشروعات ودخول بعضها الخدمة قريبا

وأضاف سعد، إنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من بعض المشروعات ودخولها الخدمة قريبًا بعد عمل التجارب التشغيلية لها ومنها مشروع صرف صحي أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة بتكلفة مليار و300 مليون جنيه ويخدم 3 مراكز «أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة» والقرى المجاورة بتكلفة إجمالية تتجاوز 950 مليون جنيه وقرض أسباني بتكلفة 9,3 مليون يورو ويشمل المشروع شبكات انحدار بأطوال 60 كم وخطوط طرد بأطوال 27 كم و6 محطات رفع ومحطة معالجة تبلغ الطاقة التصميمية لها 82 ألف م3/ يوم وذلك لخدمة 650 ألف نسمة.

كما تم تنفيذ التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة ديروط وقريتي بابنوب ظهر الجمل والمحمودية والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 600 مليون جنيه ويخدم 550 ألف نسمة من سكان مدينة ديروط وضواحيها، فضلا عن التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي منطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 280 مليون جنيه بطاقة 28 ألف م3/يوم ويخدم المدينة الصناعية بمنطقة عرب العوامر بالكامل.

وأشار المحافظ، إلى إنه جاري تنفيذ مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة المياه التشيكي بحي شرق مدينة أسيوط بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه وبطافة استيعابية 67 ألف م3/يوم لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها، وجاري أيضا إنشاء المرحلة الثانية من مشروع محطة مياه «أبنوب والفتح» المرشحة بالطوابية بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه بطاقة 800 لتر/ث لخدمة 600 ألف نسمة بمركزي أبنوب الفتح والقرى التابعة لهما.

وأوضح أنه جاري تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بعرب المدابغ والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بطاقة استيعابية 60 ألف م3/يوم بتكلفة إجمالية بلغت 500 مليون جنيه لخدمة مدينة أسيوط بالكامل و5 قرى بمركز أسيوط ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع 550 ألف نسمة، ومشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز منفلوط بطاقة 38 ألف م3 ومحطة المعالجة بقرية العتمانية التي أقيمت على مساحة 175 فدانًا كمرحلة أولى وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 460 مليون جنيه ويخدم مدينة منفلوط وقرية نزة قرار وبني مجد وسراوة بإجمالي عدد مستفيدين 300 ألف نسمة.

صرف صحي منطقة بني غالب الصناعية بتكلفة 180 مليون جنيه

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ مشروع صرف صحي منطقة بني غالب الصناعية «الصفا» بمركز أسيوط بتكلفة 180 مليون جنيه بطاقة 18 ألف م3/يوم ويتكون المشروع من 4 محطة رفع رئيسية، بالإضافة إلى خطوط الشبكات التي تخدم المدينة الصناعية بالكامل.

ولفت المحافظ، إلى أنه جاري تنفيذ وحدة معالجة ثلاثية وخط سيب نهائي بقرية الزرابي بمركز أبوتيج يخدم مركز ومدينة أبوتيج بتكلفة 70 مليون جنيه ويبلغ عدد المستفيدين 150 ألف نسمة ومشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينتي صدفا والغنايم بطاقة 29 ألف م3/يوم مرحلة أولى – و55 ألف م3/يوم مرحلة ثانية بتكلفة إجمالية 305 مليون جنيه بالإضافة إلى 3.7 مليون يورو «قرض أسباني» وذلك لخدمة 260 ألف نسمة.

وأكد المحافظ، أنه تم الانتهاء من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية شطب التابعة لمركز أسيوط بنسبة 100% بتكلفة والمقام على مساحة 7 أفدنة بتكلفة 360 مليون جنيه وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل البالغ تكلفته مليار و200 مليون جنيه على مرحلتين بمركز أسيوط وبقرى مركز البداري.