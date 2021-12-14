230 مدرسة وتطوير 31 مستشفى ووحدة صحية حصاد أسيوط في 2021

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن عام 2021 شهد العديد من الإنجازات التنموية في مختلف المجالات كان الهدف منها تحقيق مصالح المواطنين ومطالبهم وقد تضافرت جهود وزارات وجهات الدولة المعنية مع المحافظة لتحقيق هذه الإنجازات، التي تمت في إطار خطة الدولة الشاملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حيث شهدت محافظة أسيوط العام الجاري تطور كبير في مختلف قطاعات المحافظة، وافتتاح ووضع حجر أساس العديد من المشروعات، واستكمال العديد من المشروعات التي يجري العمل بها في مختلف المجالات، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، أن قطاع التعليم من القطاعات التي شهدت تطورًا كبيرًا وإنشاء العديد من المدارس والفصول، كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس المختلفة لأبنائنا الطلاب، لتحسين مناخ التعليم، من خلال الإنشاءات الجديدة للتغلب علي كثافة الفصول.

230 مدرسة بتكلفة مليار جنيه

وأوضح البيان أن إجمالي عدد المدارس الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يبلغ 230 مدرسة، بتكلفة مليار جنيه، وتم خلال عام 2021 الاستلام الابتدائي لعدد 72 مدرسة، بواقع 1086 فصلاً دراسياً، بتكلفة 343 مليون و700 ألف جنيه، كما يجري العمل في 72 مدرسة أخرى بخطة عام 2021/ 2022، بواقع 1145 فصلاً دراسياً، بتكلفة 360 مليون و400 ألف جنيه.

كما أشار المحافظ إلى المدارس الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتنمية الريف المصري، التي يبلغ عددها 88 مدرسة، بواقع 1227 فصلاً دراسياً، بتكلفة 388 مليون و700 ألف جنيه، حيث تم الاستلام الابتدائي لـ41 مدرسة، بواقع 583 فصلاً دراسياً بتكلفة 194 مليون و300 ألف جنيه، و38 مدرسة يجري العمل بها، بواقع 549 فصلاً دراسياً بتكلفة 194 مليون و400 ألف جنيه.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن هذه المشروعات يجرى تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم.

فتح 46 قاعة جديدة لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة

وأضاف المحافظ أنه تنفيذًا لخطة المحافظة للنهوض بالتعليم، واستيعاب الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال "kg1"، تم فتح 46 قاعة جديدة بالمدارس الخاصة والرسمية تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين طبقاً لقواعد القبول المنظمة، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وإيجاد الحلول العاجلة للأعداد المتزايدة من الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة، وذلك تنفيذًا لأهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

وأوضح البيان أنه تم فتح 4 قاعات جديدة بمدارس السلام الخاصة بمدينة أسيوط، وذلك بناءً على التنسيق ع أمين عام مدارس «سنودس النيل الإنجيلي»، كما تم فتح 16 قاعة جديدة بعدد 7 مدارس خاصة، التي تقدم الممثل القانوني لها بطلب للجنة لفتح فصول جديدة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وحفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها، وتتضمن 3 قاعات بمجموعة مدارس 30 يونيو، فضلاً عن 8 قاعات بروضة مدرسة «المستقبل» الخاصة، بالإضافة إلى قاعة بروضة مدرسة «الفرنسيسكان» الخاصة، وقاعة بروضة مدرسة «طلائع المستقبل»، وقاعتين بروضة مدرسة «سان مينا»، وقاعة بروضة مدرسة «السلام» بمنفلوط.

كما يجري إنشاء مدرسة «30 يونيو» الرسمية لغات بمنطقة «قلتة»، في حي غرب أسيوط، على مساحة 3400 متر، بإجمالي 42 فصلاً دراسياً، ومدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب، على مساحة 4387 متر، بإجمالي 56 فصلاً دراسياً، لحل مشكلة الاقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال "kg1"، وسد العجز في المدارس التجريبية والرسمية بالمحافظة، مع تزايد الإقبال الكبير عليها من الطلاب.

إنشاء وتطوير 4 مستشفيات و27 وحدة صحية في 2021

وفي مجال الصحة، أكد اللواء عصام سعد أن محافظة أسيوط تشهد تنفيذ العديد من المشروعات من أجل تحسين المنظومة الصحية والنهوض بها، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بالقطاع الصحي، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القرى والنجوع، حيث يجري تطوير عدد من المستشفيات المركزية على مستوى المحافظة، لتحويلها إلى مستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم، وتنفيذاً لخطة تنمية الصعيد ورؤية مصر 2030، ومنها مستشفى منفلوط النموذجي الجديد، الذي يجري تنفيذه وقارب على الانتهاء، ومستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد، الذي يجري إنشاؤه على مساحة 4200 متر بجوار مبنى الاستقبال للمستشفى القديم، ويضم كافة الأقسام والتخصصات، وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

كما يجري العمل للبدء في إنشاء مستشفى أبنوب النموذجي، ووضع خطة عاجلة لإخلاء المستشفى ونقله إلى مكان مؤقت، لحين الانتهاء من إحلال وتجديد المستشفى، فضلاً عن مستشفى أبو تيج النموذجي، الذي افتتحه الرئيس السيسي، وتم إنشاؤه بتكلفة 277 مليون جنيه، وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل لخدمة أهالي المركز والمراكز المجاورة، لرفع مستوى معيشة المواطنين، والنهوض بالقطاع الصحي، وتوفير حياة كريمة لهم، والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

ولفت البيان إلى تطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً، وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل، حيث تم الانتهاء من تطوير وإحلال وتجديد عدد 27 وحدة صحية، بقيمة 384 مليون جنيه، وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للأبنية التعليمية ووزارة الصحة.

إنشاء وتطوير 136 وحدة صحية جديدة

كما يجري حالياً إنشاء وتطوير 136 وحدة صحية جديدة على مستوى المحافظة، ضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصري، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين، فضلاً عن حملات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى تكثيف الحملات، وتحديداً حملة طرق الأبواب التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة، بمشاركة 400 فرقة متنقلة، و250 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية علي جميع المستويات بجميع الأماكن، لزيادة معدل التطعيم للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وكبار السن وذوى الهمم، تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح، مؤكداً أنه تم تطعيم ما يقرب من مليون و302 ألف مواطن بالمحافظة بلقاحات كورونا، بنسبة تصل إلى 60% من المستهدف، البالغ 2 مليون و400 ألف مواطن، بمعدل تطعيم من 13 إلى 15 ألف جرعة يومية.