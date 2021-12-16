أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد حلاقة شعرها «زيرو»

بعد تصدرها التريند الفترة الماضية، بسبب أزمة طلاقها وحلاقتها شعرها بالكامل، ظهرت شيرين من جديد عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، بلوك بسيط.

بمكياج بسيط أحدث ظهور لشيرين

حيث نشرت خبيرة التجميل اللبنانية «هالا عجم» عن صورة جديدة لشيرين عبد الوهاب، وظهرت خلال الصورة بعدما حلقت شعرها، بإطلاله مميزة ومكياج هادئ، كما ارتدت ملابس شتوية ثقيلة، وعلقت خبيرة التجميل على صورة شيرين قائلة: «ما رأيكم في مكياجها الليلة».

شيرين عبد الوهاب تستقبل أحد متابعيها

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، استقبلت أحد معجبيها يدعى مراد أبوالنجا، في منزلها في الاستوديو الخاص بها، وأهدته بوستر موقّع بخط يدها، كما أطلعته على أغنيتها الجديدة التي تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

ونشر الشاب فيديو له من أمام منزل شرين معبرا عن سعادته بدعوتها، قائلًا: «أنا بحبها أوي»، مضيفا أنه استمع إلى أغنيتها الجديدة ولكنه لن يقوم بحرقها.

شيرين تظهر حليقة الرأس في أول ظهور بعد طلاقها

وظهرت شيرين مؤخرا في أول حفل غنائي بعد طلاقها من المطرب حسام حبيب حليقة الشعر «زيرو» بسبب مرورها بأزمة نفسية شديدة، كما انتشر تسجيل صوتي لها، وهي تقول إنها حاولت الانتحار أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

شيرين تطرح أغنية «خاصمت النوم»

وقامت شيرين مؤخرا بطرح أغنية «خاصمت النوم»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.