تفاصيل مشروع تطوير الطريق الدائري.. حارات إضافية وتوسعات بالأوتوستراد

اجرى الفريق مهندس/ كامل الوزير - وزير النقل جولة تفقدية اليوم لمتابعة مشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى حيث بدأت الجولة بتفقد المسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى محور الطوارئ حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، والانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبياً والذي يساهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية ، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج ثم تابع الوزير ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ، حيث تم الانتهاء من الكوبري أعلى محور الطوارئ كما تم تفقد الوزير يرافقه اللواء/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية كوبري المرج والذي تم الانتهاء من تنفيذه والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، ويعبر الكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج وكذلك تم تفقد كوبري مسطرد ثم أعمال تطوير وتوسعة تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقق السيولة المرورية المطلوبة

ثم تابع الوزير أعمال التطوير والتوسعة في المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، بنسبة 100% والتي شملت توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان وكذلك متابعة اللمسات النهائية للانتهاء من اعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى

توجه بعدها وزير النقل لتفقد أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري بعدد 2 مطلع و2 منزل حيث تم الانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش متجهاً الى البساتين كما تابع الوزير الاعمال الجارية في تقاطع الكورنيش مع الطريق الدائري

وبعدها توجه وزير النقل لمتابعة إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري لخدمة كافة اتجاهات الحركة المرورية بالمنطقة ومتابعة ربط الطريق الدائري بمحور الزمر وكذلك تم تفقد أعمال تطوير تقاطع الدائري مع شارع عثمان محرم حيث يتم تنفيذ عدد 2 مطلع و2منزل تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين عقب ذلك توجه الى المريوطية حيث تابع اعمال اسفلت الطبقة السطحية للطريق وللتوسعة وشدد على تنفيذ الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية .

كما تابع الوزير إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي هذا وقد تم الانتهاء من عدد 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة وهي أنفاق (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران) وكوبري الطالبية

وشدد وزير النقل خلال الجولة على ضرورة ان تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية وإستمرار إزالة المخلفات والقمامة على مدار الساعة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين مناشدا السادة المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري وكافة الطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الجمالى للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان

انشاء المحطات الخاصه بالاتوبيس الترددي السريع BRT ثم كباري المشاه والانفاق الخاصة بالمشروع طبقا لتصميم الطريق في كل قطاع

وأكد الوزير على هامش جولته اليوم في تصريحات صحفية انه منذ ان تم البدء في التطوير الشامل وتوسعة الطريق الدائرى منذ سنه واربعه اشهر والعمل يتم على مدار 24 ساعه على هذا الطريق الذي يعتبر واحدا من اهم الطرق في مصر الذي يربط ثلاث محافظات في نطاق القاهره الكبرى يقطنها من 23 الى 24 مليون مواطن ووافد اليها يوميا حوالى من 10 الى 12 مليون مواطن زائر كمايخدم الطريق الدائري كل الطرق الرئيسيه التي تخرج منه كشرايين تنميه إلى كل انحاء الجمهوريه مثل طريق القاهره الإسكندرية /الزراعي

جاري تنفيذ منظومة ITS لتحقيق اعلى معدلات الامان والسلامه على الطريق

مشيرا الى ان التطوير كان محتاجا لقرارات قويه وجريئه حيث تم عرض الدراسه الخاصه بهذا التطوير على فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتم تنفيذ الدراسه مشيرا الى ان المسافة من اوتوستراد المعادي حتى طريق السخنه فالقاهره الجديده فطريق القاهرة /السويس فطريق القاهرة /الاسماعيليه فطريق بلبيس الصحراوي فمنطقه وكوبري عدلي منصور ثم مدينه السلام فمنطقة المرج والخصوص حتى طريق شبرا بنها الحر و محور الفريق العصار تم الانتهاء من تنفيذها وفي الجزء من محور الفريق العصار حتى طريق الاسكندريه الزراعي يتم تنفيذ ملحمة حاليا لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي للانتهاء منه ليصبح قد تم الانتهاء من القوس الجنوبي والشمالي والشرقي للطريق الدائري لافتا الى ان القوس الجنوبي الغربي من اوتوستراد المعادي وحتى المريوطية جاري التوسعة وتباعا يدخل الخدمه كل جزء يتم الانتهاء من توسعته ورصفه كما يتم الانتهاء من اعمال النيوجرسي ويتم رفع كفاءه الطريق بالكامل من خلال عمل طبقات استعدال بالكامل لبعض الاماكن التي كان بها بعض الميول حيث يعاد ضبط المناسيب بها في الاتجاه الخارجي قبل رصف الطبقة السطحية كما سيتم الانتهاء من مشروع اناره الطريق الدائري باعمده الهاي ماست و جاري تنفيذ منظومة ITS لتحقيق اعلى معدلات الامان والسلامه على الطريق لافتا انه يتبقى في الطريق الدائري الجزء من الاسكندريه الصحراوي في اتجاه طريق الواحات و العمل على قدم وساق للانتهاء منه كما يتم تطوير طريق الواحات ليصبح 8 حارات في كل اتجاه بالاضافه الى تنفيذ نظامBRT وهو نظام الاتوبيس الترددي السريع حيث يصبح الطريق 6 حارات للملاكي ثم حاره داخليه مخصصه للاتوبيسات BRT ليصبح الاجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا في كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه وسيتم الاسبوع المقبل البدء في انشاء المحطات الخاصه بBRT ثم كباري المشاه والانفاق طبقا لتصميم الطريق في كل قطاع