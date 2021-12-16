بشرى لكبار السن.. خطوات الحصول على الإنترنت المجاني «المندوب هيجيلك البيت»

استقبل كبار السن، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن إصدار تعليمات لشركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، بإتاحة إجراءات التعاقد على خدمات الإنترنت المنزلي وخدمات التليفون الثابت من المنزل، للمستخدمين من كبار السن فوق سن الـ60 عامًا، مجانًا دون أية رسوم إضافية، ودون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات.

كما وجه الجهاز الشركات، بإعطاء الأولوية للمستخدمين من كبار السن في إنهاء كل تعاملاتهم بالأفرع، دون الحاجة للانتظار في حالة توجههم للأفرع.

خطوات الاشتراك في الإنترنت المجاني لكبار السن

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها تستعرض خطوات الاشتراك في الانترنت المجاني لكبار السن، وفقا لـ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

1- يمكن للمستخدمين من كبار السن طلب التعاقد على خدمات الانترنت الثابت وخدمات التليفون الثابت من المنزل عن طريق الاتصال بالشركة المراد التعاقد معها وتقديم بيانات الرقم القومي الساري والبيانات المطلوبة للتعاقد، وتحديد موعد لإتمام التعاقد.

2- بعد القيام بالإجراءات السابقة يتوجه بعد ذلك مندوب الشركة إلى عنوان المستخدم طالب الخدمة، لإتمام إجراءات التعاقد وفقًا للتعليمات التنظيمية المعتمدة من الجهاز.

يذكر أن هذه الخطوة، تأتي في إطار حرص الجهاز على نشر خدمات الاتصالات لكل الفئات العمرية، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الرقمية المتزايدة تماشيًا مع سياسة الدولة في التحول الرقمي، وتيسيرًا على المستخدمين من كبار السن لضمان وصول تلك الخدمات بشكل سهل وميسر وبأقل قدر من الجهد.

كيفية تقديم شكوى رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وفي سياق متصل، كان القومي لتنظيم الاتصالات، إعلن طرق تقديم شكوى رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أن يتم ذلك من خلال الاتصال على رقم 155، أو عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

التحقيق في الشكاوى لمدة 5 أيام عمل

ونوه الجهاز، بأنه عند تلقى الشكاوى، يتم التحقيق فيها اعتمادا على المعلومات المقدمة من الشاكي، والرد الذي يقدمه المشغل أو مقدم الخدمة.