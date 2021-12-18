إصابة 3 طلاب داخل مدارس 3 محافظات في أقل من شهر.. مقلب وخناقة وسقوط

هزار ثقيل انتهى بجرح قطعي في الوريد الرئيسي في فخز طالب، وإصابة طالب بكسر في قاع الجمجمة إثر سقوطه من طابق مرتفع، وإصابة طالب بإصابة بالغة بعد تعدي آخرين عليه داخل مدرسة، ثلاث حوادث متفرقة شهدتها 3 مدارس مختلفة في محافظات الفيوم، والشرقية والقليوبية، في أقل من شهر، وعلى الرغم من اختلاف الوقائع إلا أنّ العامل المشترك هو الطالب الضحية، الذي ذهب للمدرسة ونُقل مصاباً إلى المستشفى بدلاً من العودة للمنزل.

«هزار ثقيل» يصيب طالب بنزيف

أصيب طالب في مدرسة «جبل سعد» الإعدادية التابعة لإدارة يوسف الصديق التعليمية بمحافظة الفيوم، بنزيف حاد، إثر «هزار ثقيل»، حيث وضع له زميله قلما رفيع السن بصورة رأسيه في منتصف المقعد حيث جلس بقوة دون أن يلاحظ، وما إن جلس إلا واخترق المسمار فخذه الأيسر من الخلف وأصابه بنزيف حاد، وجرى نقله لمستشفى أبشواي المركزي، كما تم فصل الطالب المتسبب في الواقعة 15 يوما، وعمل مذكرة بالواقعة وتقديمها للدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط طالب وإصابته بكسر في الجمجمة

أصيب طالب بالصف الثاني الإعدادي بكسر في الجمجمة إثر سقوطه من الطابق الثاني داخل مدرسة أولاد موسى بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، حيث تسلق السور خلال لهوه، فسقط من الطابق الثاني على رأسه وأُصيب بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي، وجرى نقل الطالب إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي العلاج اللازم، ثم جرى تحويله إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

إصابة طالب في مشاجرة بمدرسة بشبرا

أُصيب طالب بإصابات بالغة، خلال مشاجرة داخل مدرسة «الشهيد محمد مجدي»، بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تشاجر الطالب مع أحد زملائه فاستعان بأحد الأشخاص من خارج المدرسة والذي تسلل إلى داخل المدرسة بالقفز من فوق السور، ثم اعتدى على الطالب بآلة حادة داخل المدرسة، وجرى نقله للمستشفى، بينما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لتتولى التحقيق، فيما شكّلت إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، لجنة من الشؤون القانونية للتحقيق في الواقعة، ومحاسبة المقصرين والمتسببين في تسلل المتهم إلى داخل المدرسة.