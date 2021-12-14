إصابة طالب بنزيف حاد نتيجة «هزار ثقيل» بقلم داخل الفصل بالفيوم

«هزار سخيف» كان ذلك هو الوصف الذي أطلقه أحد طلاب مدرسة إعدادية تابعة للإدارة التعليمية بمركز يوسف الصديق، بعد إصابة صديقه بجرح في الوريد الرئيسي بالفخذ من الخلف، بعدما وضع له قلم سنه حاد في وضع عمودي على المقعد، فجلس زميله على المقعد دون أن يرى القلم، الذي دخل في فخذه من الخلف، مُتسبباً في إصابته بنزيف حاد، حيث أغرق الدم المقعد والأرض، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى أبشواي المركزي.

شكوى بإصابة طالب بالمدرسة

تلقى الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، شكوى من ولي أمر طالب بمدرسة «جبل سعد» الإعدادية، التابعة لإدارة يوسف الصديق التعليمية، تُفيد قيام طالب بالمدرسة بوضع قلم جاف بصورة عمودية على مقعد زميله، الذي جلس عليه دون أن يأخذ باله، وأُصيب بإصابة خطيرة.

هزار ثقيل ينتهي بقطع في الوريد

وفور رؤية المدرس الطالب ينزف بشدة، أخبر مدير المدرسة الذي اتصل بالإسعاف على الفور، والتي نقلت الطالب إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتبين إصابته بنزيف جراء حدوث جرح في الوريد الرئيسي للساق اليسرى من الخلف، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطالب وإيقاف النزيف، ثم جرى إخطار إدارة يوسف الصديق التعليمية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المتسبب في الواقعة.

استدعاء ولي أمر المتسبب في الواقعة

وعلى الفور، استدعى مدير المدرسة، ولي أمر الطالب المتسبب في الواقعة، كما قام بكتابة مذكرة لفصل الطالب لمدة 15 يوماً تأديباً له، كما جرى رفع مذكرة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فتح تحقيق عاجل في الواقعة

على جانب آخر، فتحت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، تحقيقاً عاجلاً في الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المتسبب في الواقعة عقب الانتهاء من التحقيق.