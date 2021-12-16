مطور عقاري: القطاع تخطى أزمة كورونا ومدن الجيل الرابع قاطرة التنمية

أكد الدكتور محمود العدل، مطور عقاري، أن القطاع استعاد عافيته في الفترة الماضية، ونجح في تخطى أزمة فيروس كورونا، موضحا أن مصر أصبحت في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار، نظرا للمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة خلال السنوات الست الماضية.

وأشار إلى أن القطاع العقاري المصري سيظل القطاع الأكثر أمانا في مصر رغم التحديات التي واجهها، نظرا لوجود طلب حقيقي على العقار، موضحا أن الشركات العقارية بدأت تعدل من سياستها واستراتيجيتها لتفادي أزمة تراجع القدرة الشرائية للمواطن المصري.

وأكد «العدل»، خلال تصريحات صحفية أن التمويل العقاري أصبح يمثل حاليا كلمة السر في نجاح القطاع في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها، لافتا إلى أن مبادرات التمويل العقاري التي أُطلقت في الفترة الأخيرة جيدة، لكن النتيجة ليست على المستوى المطلوب أو المرجو، بسبب الإجراءات التى يطبقها القطاع المصرفي والبنوك.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك قرارات صارمة من متخذي القرار داخل القطاع المصرفي للتيسير على المواطنين، حتى يتسنى الاستفادة من المبادرات التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن السوق العقاري المصري شهد دخول نحو 500 مليون دولار خلال أسبوعين فقط، وأن مبيعات القطاع العقاري نجحت في تحقيق مبيعات 150 مليار جنيها خلال عام واحد، وهناك شركات عالمية بدأت تنظر للقطاع العقاري المصري وتتخذ إجراءات حقيقية للاستثمار به، وهذه شهادة ثقة كبيرة للقطاع.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى تجارب الدول المحيطة أو الدول الأوروبية، فإن 99% من المعاملات التي تتم لشراء عقار تكون بنظام التمويل العقاري، بينما في مصر لا تتعدى 1%، وقال «نحن متأخرون في تطوير المبادرات الموجودة حاليا، وحاليا نعرض على قاعدة المشترين الشراء عن طريق أنظمة التمويل العقاري، فنحن كشركات نضطر إلى تقديم تسهيلات على مدد زمنية طويلة لتتمكن من بيع الوحدات، فيما أنه لو كانت هناك أنظمة عن طريق جهات متخصصة، فإن أموال هذه الوحدات يمكن توجيهها لبناء وحدات جديدة».

وقال إن القطاع العقاري يمثل 25%؜ من الناتج القومي في آخر 7 سنوات، وإن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، هو انتقال للدولة بشكل مختلف، لافتا الى أن التوسع العمراني وصل لنسبة 14% خلال الفترة الأخيرة نتيجة لمشروعات الدولة خلال الفترة الأخيرة.

التوسع العمراني يحدث في مصر ضمن رؤية محددة

وأوضح «العدل»، أن القطاع العقاري يقود الإقتصاد المصري مهما مر من ظروف وكوارث طبيعية، لافتا إلى أن التوسع العمراني يحدث ضمن خطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة.

وأضاف، بأن مدن الجيل الرابع تمثل قاطرة التنمية العمرانية، موضحا أن القطاع العقاري المصري سيل ينمو رغم كل التحديات التي يواجهها .

القطاع العقاري واجه ثورتين خلال 10 سنوات

وشدد على أن القطاع العقاري دائمًا متعاف، وطوال العشر سنوات الماضية واجه ثورتين وجائحة كورونا، ومع ذلك قاد القطاع الاقتصاد المصري، حيث حافظ العميل على قيمة أمواله من خلال الاستثمار في القطاع.