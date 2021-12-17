حظك اليوم برج الأسد الجمعة 17-12-2021 مهنيا وعاطفيا

جذب الجنس الأخر يعد أبرز صفات مولود برج الأسد، كما يمتلك القدرة على توزيع الوقت بين الجد واللعب، ما يجعل صاحبه ينعم براحة نفسيّة دائمة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر يدعم علاقتك بالأصدقاء، وقد يدفعك لمشاركة البعض في مشروع أو نشاط، وفي العمل تستفيد جيدا من خبراتك ومعلوماتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

إذا كنت خاليا تعدك الأفلاك بميلاد مشاعر عاطفية، أو تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.