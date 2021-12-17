حظك اليوم برج العذراء الجمعة 17-12-2021 مهنيا وعاطفيا

لا يحب مولود برج العذراء العيش في الأحلام والسير وراء الأوهام، كما أنه شخص مخلصًا جدًا في عمله، لا يحب أن يكون مقصرًا مهما حدث، ويميل للكلاسيكية، وهو شخص محافظ، لا يحب أجواء التحرر، ويفضل الابتعاد عن العشوائية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في وضع معاكس.. لا تتعجل الأشياء، واهدأ لتحافظ على سلامتك وصورتك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق، ومن المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.