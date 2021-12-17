زوجة تطلب الخلع بعد 55 يوما: بيخاف من مراته الأولى وقالي مش فاضيلك

بعد 55 يوماً من زواجها لجأت «هـ. و»، لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لتقيم دعوى خلع ضد زوجها الذي تركها بعد أسبوع من الزواج، وعاد إلى زوجته الأولى، وعندما حاولت الاتصال به، امتنع عن الرد عليها، وبررت دعواها بأن زوجها كذب عليها في بداية التعارف بأن مجموعة المحلات التي يديرها هي ملكه، واكتشفت بعد ذلك أنها ملك زوجته الأولى، وأنها تحرضه على طلاقها، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع حملت رقم 49 لسنة 2021.

إعجاب ثم زواج

قالت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة، إنها تعرفت على زوجها أثناء شرائها من أحد المحلات التي يديرها، وتبادلا الإعجاب، وبعد فترة نشأت بينهما قصة حب، وطلبها للزواج وعرفت حينها أنه متزوج ولديه طفلين، لكنها لم تعترض، بل كان الرفض من قبل عائلتها، وبعد أشهر من محاولة إقناع عائلتها به بكل الطرق، وأنها ليس لديها مشكلة مع فكرة الزوجة الثانية، لأنها تحبه، وافق والداها وتمت الخطوبة، وتم تحديد موعد الزفاف بشكل سريع.

مراته متعرفش أنه هيتجوز

وأضافت الزوجة أنها كانت سعيدة للغاية وهي تحضر لزفافها، وأنه كان يطمئنها دائماً، بأن الحياة بينهما ستكون هادئة، وأنه هو المسيطر على كل شئ، وأن زوجته الأولى تعلم بشأن زواجه الثاني وليس لديها أي مشاكل، لتتفاجأ قبل الزفاف بيومين أن الزوجة الأولى ليس لديها علم بأي شئ، وتشاجرت معه وتركت المنزل والصغار، وهي كانت غير قادرة على إلغاء الزواج، وتم الزواج وانتقلت للعيش معه في منزل واحد، لتتوالى عليها المفاجأت، حسب وصفها.

ساب البيت بعد أول أسبوع

وتابعت الزوجة: «أول كام يوم كان بيعاملني بكل حب واحترام حتى إني نسيت أنه متجوز، وبعد 3 أيام جاله تليفون قلب حاله وفضل قاعد لوحده، وبعد يومين نزل ومرجعش تاني، وفضلت أدور واتصل بيه لمدة 3 أيام، وبعدين روحت بيت أهلي، ولما رد قالي أقفلي أنا مش فاضيلك، وعرفت أن مراته بتهدده أنه يطلقني، وأنها صاحبة المحلات اللي بيديرها، وأن الشقة من فلوسها».

واختتمت الزوجة دعواها بأنها حاولت التحدث مع ضرتها للوصول له إلا أنها رفضت، فلجأت لمحكمة الأسرة بعد عناء، وأقامت دعوى خلع ضده، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.