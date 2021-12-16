إصابة العشرات في تصادم أتوبيسين على طريق أبوسمبل بأسوان

شهد طريق أبوسمبل السياحي، جنوب محافظة أسوان، وتحديداً عند منطقة الكيلو 110، حادث تصادم بين أتوبيسين، مساء اليوم الخميس، أسفر عن سقوط عشرات المصابين، وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تصادم أتوبيسين على طريق أبوسمبل

تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد بتصادم أتوبيسين على طريق أبو سمبل السياحي، وبالتحديد عند الكيلو 110، جنوب محافظة أسوان.

إصابة العشرات في الحادث

وأسفر الحادث عن وجود إصابات عديدة لم يتم حصرهم حتى الآن، ويجري نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي، وغيره من المستشفيات، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.