في عيد ميلاد الهندي «جون إبراهام».. قصصه مع كلابه: يعاملهم كأبنائه

يتزامن اليوم عيد ميلاد الفنان الهندي الشهير جون إبراهام، الـ 49 حيث إنه من مواليد 17 ديسمبرعام 1972، وبهذه المناسبة تسرد «الوطن»، لمحات من الجانب الإنساني للفنان الهندي في عيد ميلاده، وقصة عشقه للكلاب، ومشاركة حياته معهم، حتى وصل الأمر لمشاركتهم الطعام معه، والنوم بجوارهم كأب حنون.

حب جون إبراهام لكلاب

يعرف عن جون إبراهام عشقه غير المحدود للكلاب، ودائما يصرح في وسائل الإعلام أنهم مثل أبنائه، ولا يعاملهم معاملة إنسان يعطف على حيوان، بل كأب يحنو على أبنائه.

ومن الجدير بالذكر أن جون إبراهام، يتبني كلاب الشوارع، ويقوم برعايتهم، وقام بتبني 6 كلاب من قبل، ويعد أشهرهم، أنثى جرو طائشة وأطلق عليها اسم (Bailey)، في عام 2017، وتعد المدللة له، ودائما يشارك لحظاته معها، تارة نجد الممثل الهندي الشهير يشارك سريره مع (بيلي)، وتارة أخرى نجده يتقاسم معها ثمرة جوز هند.

الممثل الهندي جون إبراهام، يمتلك مشاعر جياشة نحو عطفه للحيوان وحبه وعشقه للكلاب، ويعرف عنه معاملتهم بـ حب واحترام، لذا دائما نجد وفاء كلابه له في العديد من الفيديوهات.

معلومات عن جون إبراهام

جون إبراهام، أتم اليوم، عامه الـ 41، حيث إنه من مواليد 17 ديسمبر 2021، وظهر لأول مرة على الشاشة الكبيرة بفيلم (Jism) في عام 2003.

على مدار ما يقرب من عقدين من حياته المهنية، قدم العديد من العروض التي لا تُنسى في أفلام مثل نيويورك ومدراس كافيه وبارمانو والمزيد.

بصرف النظر عن إعجاب المعجبين بأفعاله ومظهره، كان جون إبراهام أيضًا مدافعًا ثابتًا عن حقوق الحيوان ورفاهيته.

وكانت أبرز مواقفه في عام 2017، حينما تبنى أنثى جرو، وأطلق عليها اسم Bailey، والتي لم تعد مجرد حيوان أليف بالنسبة له، فيقوم بكل شئ لكلبته المدللة بنفسه، من إطعامها، واستحمامها، وتدليكها، والرعاية الكاملة بها.

نشعر أن جميع الكلمات الرائعة في قاموس جون محجوزة لحيواناته الأليفة وحدها، بصرف النظر عن إلقاء الحب على كلابه الذي يعدهم أطفاله، نجد أن صوته حنون للغاية أثناء مداعبتهم ورعايتهم.

غالبًا ما يدعم الممثل العديد من الأسباب النبيلة للكلاب، بدءًا من إطعام الحيوانات الضالة أثناء الإغلاق، إلى الدعوة إلى قوانين أكثر صرامة ضد القسوة على الحيوانات.

آخر أعمال جون إبراهام

يذكر أن جون إبراهام، أطلق أحدث أفلامه بالشهر الماضي، تحت عنوان «Satyameva Jayate 2»، من بطولة المغربية نورا فتحي، ووديفيا كوسلا كومار، وإيشا تالوار، ومن انتاج «تي سيريز، ايمي انترمينت»، وإخراج، ميلاب زافيري.