إعلامي كويتي: مضمار الهجن بالغردقة ومرسى علم يعزز السياحة المصرية

قال الإعلامي الكويتي مسلط المطيري، إن الإعلان عن المضمار الجديد للهجن في مصر سيساهم في تعزيز السياحة المصرية، كما أنه سيجذب الكثير من السياح العرب، لافتا إلى أن هذا المضمار سيساعد على ترويج صناعة الحرف اليدوية المرتبطة بالجمال والخيول.

وأضاف «المطيري»، أن المضمار سيتم إطلاقه خلال احتفالات عيد تحرير سيناء، وبمشاركة متسابقين من مختلف المحافظات المصرية والدول العربية والأجنبية، ما سيساهم على إنعاش الحركة، ويضاعف التميز والجاذبية السياحية لمصر، فضلا عن المنافع الاقتصادية الكبيرة.

وأوضح الإعلامي الكويتي، أن المشاركين في المضمار سينتقلون ما بين مدن الغردقة ومرسى علم، للتعرف على الطبيعة المصرية والاستمتاع بجوها.

وأكد أن مضمار الهجن قد افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات المتحدة في يناير عام 2020، ما ترك أثرا إيجابيا في منح السياحة المصرية فرصة رائعة لاقتحام نمط جديد بجماهيرية عربية وعالمية، كما نوه على أن متوسط أعداد المتسابقين المشاركين في المنافسات سيصل إلى 5 آلاف فرد، وما لا يقل عن 2500 جمل، ما سيعود على مدينة شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم بالانتعاش والحركة.

وتابع «المطيري»، أن المميزات المتوفرة بمضمار الهجن ستشجع الاتحادات الرياضية للهجن في العالم للمشاركة في السباق الذي توليه الحكومة المصرية اهتمام خاصا لإنجاحه.