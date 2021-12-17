سائق «لودر» يسقط عمود كهرباء ويتسبب في وفاة طفل بسوهاج

تسبب سائق معدة لودر تابع لوحدة محلية بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، في إسقاط عمود إنارة على طفل أثناء قيامه بعملية نظافة في الشارع، ما نتج عنه إصابة للطفل بنزيف في المخ، ووفاته في الحال، واتهم جد الطفل سائق اللودر بالتسبب في الحادث، وتم ضبط السائق واعترف بارتكابه للواقعة، موضحا أن عجلة القيادة اختلت بيده ما أدى الى انحراف المعدة، وحدوث الواقعة.

أمن سوهاج يتلقى إخطارا بوفاة طفل

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد ورود بلاغ بوصول الطفل «عبد الله. م. ش» 10 سنوات، تلميذ، إلى مستشفى جرجا العام «جثة هامدة» ويقيم دائرة مركز جرجا، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

بسؤال المدعو «محمد. ع. ح» 54 سنة، سائق معدة لودر بمجلس قروي تابع لمجلس مدينة جرجا، أقر بأنه أثناء قيادته معدة لودر تابع للمجلس القروي لرفع القمامة بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بعامود إنارة وسقط على الطفل المذكور «تصادف تواجده بالمكان» ما أدى لوفاته.

وبسؤال جد المتوفى «شوقي. ع. ا» 71 سنة بالمعاش، ويقيم دائرة المركز، قرر بمضمون ما تقدم واتهم قائد المعدة بالتسبب في وفاة حفيده.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود نزيف بالمخ أدى إلى هبوط بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة سقوط جسم صلب على الرأس ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.