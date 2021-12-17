جرام الذهب يقفز 6 جنيهات في بداية التعاملات اليوم الجمعة

شهدت أسعارالذهب ارتفاعا بقيمة 6 جنيهات مقارنًة بيوم أمس الخميس، بداية التعاملات اليومية للمعدن النفيس محليًا، فيما واصلت أسعار الذهب عالميا الارتفاع بسبب تراجع سعر الدولار.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وسجل سعر الذهب بدون مصنعية فى محلات الصاغة ، اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021، ارتفاعا بقيمة 6 جنيهات مقارنًة بأمس الخميس ليباع جرام الذهب عيار 24 بسعر 901 جنيه مقابل 895 جنيهًا أمس الخميس، وسجل عيار 21 سعر 788 جنيها، فيما بيع عيار 18 بسعر 675 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بنحو 6304 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

كما سجل جرام الذهب عالميا ارتفاعا ليباع عيار 24 بسعر 58.02 دولار، في بداية تعاملات اليوم، وبيع عيار 22 بنحو 53.18 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.76 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 43.51 دولار، كما سجلت الأوقية سعر 1.804.71 دولار.

الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الذهب

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن الارتفاع جاء بسبب انخفاض الدولار عالميا والذي انخفض مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.5% إلى 96.06 نقطة.

ولفت سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الذهب يعد ملك الملاذات الآمنة في السوق المحلية، إذ يلجأ إليه المواطنون حال حدوث فوائض مالية، لافتًا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على شراء السبائك وخاصة بعد تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة، أمس الخيمس، فى آخر اجتماع له خلال العام الجاري.

وأكد أنه بالرغم من الارتفاعات العالمية للمعدن النفيس إلا أن هناك إقبالًا على الشراء من جانب عدد من المواطنين، احتفالًا بأعياد الميلاد وذلك على عيار 18 للزينة فقط .