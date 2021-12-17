هل تعيد سورة الكهف بناء السور بين البشر ويأجوج ومأجوج؟.. القصة الكاملة

تعد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، من أبرز سنن هذا اليوم المبارك، ويقوم عدد كبير من المسلمين باتباع تلك السنة، لما لها من فضل كبير وثواب عظيم، يجهله البعض، ففضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة لا يقتصر فقط على الثواب عند الله عز وجل، إنما هي أيضا تحمي البشرية من أكبر خطر يمكن أن يُلحق بها.

يأجوج ومأجوج يسعون لهدم السور

قال الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ الله سبحانه وتعالى فصل بين البشر ويأجوج ومأجوج بسور عظيم، ويعمل يأجوج ومأجوج طوال أيام الأسبوع على تحطيم هذا السور، الذي يفصلهم عن البشر، باستخدام أنيابهم وحوافرهم، حتى يقربون من هدمه على نهاية الأسبوع، وبقراءة العباد لسورة الكهف في كل جمعة، يقوم الله سبحانه وتعالى بإعادة بناء السور مرة أخرى، وكأن لم يقم أحد بخدشه.

وأشار عبد الجليل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السَّدِّ، حيث قال: « يحفِرونَهُ كلَّ يومٍ، حتَّى إذا كادوا يخرقونَهُ قالَ الَّذي علَيهِم: ارجعوا فستخرقونَهُ غدًا، قال: فيعيدُهُ اللَّهُ كأشدِّ ما كانَ، حتَّى إذا بلغَ مدَّتَهُم وأرادَ اللَّهُ أن يبعثَهُم على النَّاسِ. قالَ الَّذي علَيهِم: ارجعوا فستَخرقونَهُ غدًا إن شاءَ اللَّهُ واستَثنى، قالَ: فيرجعونَ فيجدونَهُ كَهَيئتِهِ حينَ ترَكوهُ فيخرقونَهُ، ويخرُجونَ على النَّاسِ، فيستقونَ المياهَ، ويفرُّ النَّاسُ مِنهم، فيرمونَ بسِهامِهِم إلى السَّماءِ فترجعُ مخضَّبةً بالدِّماءِ، فيقولونَ: قَهَرنا مَن في الأرضِ وعلَونا مَن في السَّماءِ، قسوةً وعلوًّا، فَيبعثُ اللَّهُ عليهم نَغفًا في أقفائِهِم فيَهْلِكونَ، قال: فوالَّذي نَفسُ محمَّدٍ بيدِهِ إنَّ دوابَّ الأرضِ تَسمنُ وتبطرُ وتشكُرُ شَكَرًا مِن لحومِهِم». (حديث صحيح).

متى يخرج يأجوج ومأجوج

وأوضح: «يبدأ الأمر بشروق الشمس من الغرب، ثم ظهور المسيخ الدجال، ونزول سيدنا عيسى، ثم يقوم سيدنا عيسى بقتل الدجال، ويُنادى على عيسى من السماء: « إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم»، أي لن يتمكن إنسان من القضاء عليهم أو مقاومتهم، فيتجه سيدنا عيسى ومن معه من المؤمنين إلى رؤوس الجبال».

وأكمل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق: «يسعى يأجوج ومأجوج في الأرض فسادا وينهون خياراتها، فيدعو عيسى ربه، أن يقوم بتخليصهم من هؤلاء القوم المفسدين، فينزل الله عز وجل عليهم «المغف»، وهي عبارة عن حجارة صغيرة تهلكهم جميعا، فيدعو عيسى الله عز وجل أن يطهر الأرض من نتنهم، فيأتي الله برياح تبعدهم جميعا وتنزل رياح خفيفة لتطهر الأرض، ثم ينزل عيسى ومن معه من المؤمنين ويعيشون في الأرض قليلا، حتى يقبض الله أرواحهم، وبعدها تقوم الساعة».

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ويذكر، أن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة كبير عند الله عز وجل، ومن جانبه أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حفظ 10 آيات منها يقي من فتنة المسيخ الدجال، إلى جانب أنها تضيء لقارئها بين الجمعتين.

كما سبق وتحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في فيديو له على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وأشار إلى ما ورد عن النبي من أحاديث صحيحة حول هذا الأمر، ومنها: عن أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ»، كما أكد أن الوقت الشرعي لقراءة سورة الكهف، يبدأ من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة.