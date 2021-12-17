طرح تنفيذ وحدات سكنية جديدة بمشروع الإسكان المتميز بالفشن الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح تنفيذ وحدات سكنية جديدة بمدينة الفشن الجديدة ضمن استكمال مشروع الإسكان المتميز بالمدينة، موضحاً أن عملية الطرح تشمل تنفيذ عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب بمساحة نحو 114 م2 للوحدة بالعمارات أرقام من 8 : 14 نموذج ب بالمرحلة الأولى بمدينة الفشن الجديدة.

طرح تنفيذ 192 وحدة سكنية أخرى كاملة التشطيب

وأضاف المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أنه تم طرح تنفيذ 192 وحدة سكنية أخرى كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من 131 : 147م2 للوحدة بالعمارات أرقام من 7 : 18 نموذج أ ضمن المشروع بالمرحلة الأولى بمدينة الفشن الجديدة، بجانب طرح تنفيذ ملعب خماسي بمركز خدمات الحي الأول، موضحاً أنه تم طرح تنفيذ الوحدات السكنية الجديدة والملعب الخماسي في مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

طرح تنفيذ العمارات استكمالا لتنمية المدينة

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، على أن طرح تنفيذ العمارات السكنية يأتي استكمالاً لخُطة تنمية مدينة الفشن الجديدة، وجارٍ الإعداد لطرح مشروعات خدمية لتحقيق التكامل مع المشروعات السكنية الجاري تنفيذها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار خُطة الدولة لتحقيق التنمية المستهدفة بالصعيد.