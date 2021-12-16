الإسكان: تنفيذ 29 ألف وحدة في حدائق العاصمة لمنخفضي الدخل

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم وجارٍ تنفيذه من مشروعات بالقطاعات المختلفة خلال عام 2021 بمدينة حدائق العاصمة بعد مرور عام واحد على قرار إنشائها، وهي إحدى مدن الجيل الرابع الذكية الجاري تنفيذها على مساحة حوالي 29 ألف فدان تقريباً داخل إقليم محافظة القاهرة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال 2021، إنجاز العديد من المشروعات بالمدينة الحديثة، لا سيما قطاع الإسكان الذي شهد تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، يليه قطاع الخدمات، ثم قطاع المرافق، بجانب إتاحة الأراضي الاستثمارية لدفع معدلات التنمية بالمدينة الحديثة، وتوفير فرص العمل.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، حرص الدولة بمختلف أجهزتها على تحقيق التنمية المستهدفة ورؤية مصر 2030 نحو تحقيق التنمية المستدامة، وكذا الوصول إلى الهدف الرئيسي وهو زيادة الرقعة المعمورة من 7% : 14%، وبما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، ولذا نعمل على التوسع في إنشاء المدن الجديدة، المخططة، لاستيعاب الزيادة السكانية، ولتوفير أنشطة اقتصادية توفر فرص عمل للمواطنين.

تنفيذ 29496 وحدة في حدائق العاصمة

من جانبه، أوضح المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أنه فيما يتعلق بالمشروعات السكنية، تم الانتهاء من تنفيذ 29496 وحدة سكنية ( 1124 عمارة) بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل بمنطقة 2350 فدانا بقيمة استثمارية نحو 7٫3 مليار جنيه، وجارٍ التخصيص للحاجزين.

وأشار رئيس جهاز حدائق العاصمة، إلى أنه جارٍ تنفيذ 32088 وحدة سكنية (1337عمارة) أخرى بنسب إنجاز متقدمة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل بمنطقة 2350 فدانا على مساحة 530 فدانا بقيمة استثمارية تزيد على 8٫2 مليار جنيه.

ونوه رئيس الجهاز، عن أنه تم التخطيط وجارٍ تسكين الشركات لاستكمال تنفيذ 30420 وحدة سكنية أخرى بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمخفضي الدخل، بجانب تنفيذ 1824 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل ضمن المبادرة على مساحة 600 فدان بمنطقة 2350 فدانا.

وقال رئيس الجهاز: فيما يتعلق بمشروعات الخدمات، جارٍ تنفيذ وحدتين صحيتين، وطرح تنفيذ وحدة صحية أخرى، وجارٍ تنفيذ 3 مدارس، وطرح تنفيذ 3 مدارس أخرى، وجارٍ طرح تنفيذ مجمع شرطي، والانتهاء من تنفيذ ملعبين ومركز شباب، وجارٍ طرح ملعب ومركز شباب أخريين، والانتهاء من تنفيذ سوقين تجاريتين، وجارٍ تنفيذ 6 أسواق تجارية أخرى، بجانب طرح سوقين تجاريتين، كما تم تنفيذ مسجد، وجارٍ التخطيط لتنفيذ كنيسة أرثوذكسية، وتنفيذ حضانة، وجارٍ تنفيذ 3 حضانات أخرى و 3 مخابز، وطرح تنفيذ موقف إقليمى وأعمال تشطيب مبنى الجهاز.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه فيما يتعلق بالأراضي الاستثمارية بالمدينة، فقد تم تخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 5 آلاف فدان لإقامة مشروع عمراني متكامل " مدينة نور "، بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم استصدار قرار وزاري وتم الانتهاء من ترخيص إنشاء 16160 وحدة سكنية وتم عمل بيان صلاحية لـ 1256 فيلا سكنية.

تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالمزادات بمدينة حدائق العاصمة، فقد تم الإعلان عن مزاد علني وتم طرح وبيع 14 محلاً تجارياً وصيدليتين بإجمالي استثمارات حوالي 29 مليون جنيه، حيث وصل أعلى سعر للمتر في المحال إلى حوالي 115 ألف جنيه للمتر المسطح، وفيما يتعلق بالعقود والعطاءات، فتم إسناد تنفيذ 183 مشروعاً في قطاع الإسكان، و16 مشروعاً بقطاع الخدمات، و9 مشروعات مرافق، ومشروع زراعة بالأحياء المختلفة بالمدينة بإجمالي قيمة استثمارية 16.63406 مليار جنيه، وجارٍ طرح 5 مشروعات إسكان، و7 مشروعات خدمات، ومشروعي مرافق، ومحطة كهرباء، ورافع مياه، ورافعي صرف، ومشروعي زراعة، ونظافة، بالأحياء المختلفة بالمدينة.