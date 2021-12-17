طلاب هندسة المعهد التكنولوجي يزورون محطة المعالجة الغربية

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم استقبال وفد من طلاب شعبة الهندسة بالمعهد التكنولوجي العالي بالمدينة، لزيارة محطة المعالجة الغربية بالمنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك في إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات، لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة واكتساب الخبرات ومواكبة متطلبات سوق العمل.

الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ 150 ألف متر مكعب/يوم

وأضاف المهندس عادل النجار، أنه خلال الزيارة، استمع الطلاب لشرح من الدكتور إبراهيم عبدالمجيد، مدير المحطة، عن أعمال ومراحل المعالجة التي تتم على مياه الصرف الصحي والمخلفات السائلة، والتي تهدف إلى التخلص من جميع الملوثات الموجودة بمياه الصرف الصحي وتحسين مكوناتها بحيث يتم الاستفادة منها وإعادة استخدامها في ري الزراعات غير المثمرة والأشجار الخشبية والمسطحات الخضراء، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ 150 ألف متر مكعب/يوم، ويتم التأكد من جودة السيب النهائي عن طريق التحاليل الداخلية التي تتم بالمعمل المركزي للمحطة، وكذا التحاليل الخارجية في كل من «المعامل المركزية لوزارة الصحة - والمعامل المركزية للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي - ومعامل المركز القومي للبحوث».

المحطة حاصلة على الموافقة البيئية من قبل جهاز شؤون البيئة

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن المحطة حاصلة على الموافقة البيئية من قبل جهاز شؤون البيئة بعد تطبيق أعلى معايير الجودة بعد التأكد من جودة مياه السيب النهائي المنتج قبل إعادة الاستخدام، مؤكدا على تكثيف جهود جهاز 6 أكتوبر لمواكبة استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، ومن ثم فإن النهوض بمنظومة معالجة مياه الصرف الصحي معالجة ثلاثية متقدمة من أهم المشروعات ذات الأولوية.

وأوضح رئيس جهاز 6 أكتوبر، أنه جارٍ إنشاء توسعات جديدة لمحطة المعالجة الغربية بطاقة تصميمية 150 ألف متر مكعب / يوم، بالإضافة إلى محطة رفع لإعادة استخدام مياه السيب المعالجة ثلاثياً في أعمال ري المسطحات الخضراء داخل المدينة، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت في إطار التعاون بين جهاز مدينة 6 أكتوبر والجامعات والمعاهد القائمة بالمدينة.