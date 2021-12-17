راسل بيترز: تعرضت للتنمر بسبب لون بشرتي.. وأشعر بالألفة في القاهرة

كشف الممثل العالمي راسل بيترز، تفاصيل تعرضه للتنمر، موضحًا أن لون بشرته كان أكثر ما سبب له التنمر: «في كندا، وتحديدا خلال فترة السبعينات، كان وجود طفل أسمر وسط أصحاب بشرة بيضاء غريبا، لكن كان هناك عائلات سمر البشرة لم يمارسوا التنمر ضدي، فكنت بقضي وقتي معهم، ممكن أقول كده صح؟ أسود؟».

القدرة على مواجهة التنمر

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، مع الإعلامية جومانا ماهر، أنه يعتقد أن كل انسان داخله شئ من القدرة على مواجهة التنمر: «أشعر بالسعادة دائمًا، مهم كان الذي بدر من الأخرين أمر سيء، فالنور بداخلي كان دائما مصدر سعادتي، وبعض الناس داخلها طاقة اسلبية وهو ما يمكن ان نراه من خلال حديثنا معهم، نشعر بأنهم بؤساء من الداخل».

سعادة كبيرة بزيارة القاهرة

كما أعرب راسل بيترز، عن سعادته بزيارة القاهرة، مؤكدًا بأنه يشعر بالألفة كأنه موجود في بلده الهند، مشددًا على أنه أحب الناس والزحام وكل ما يتصل بأجواء القاهرة: «لما كنت في طريقنا سألوني عن شعوري وأنا في مصر، قلت شعرت بالألفة، بنفس ما أشعر به وده لأني حاسس إني في مومباي بلدي بالهند، أشعر بأني في موطني الأصلي.. الناس والزحمة وبجانب النيل والمكان جميل يشبهو لبعض وكأنهم توأم».