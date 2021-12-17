النجم العالمي راسل بيترز: «كنت مفلسا أول 35 سنة من عمري»

أجاب الممثل العالمي «راسل بيترز»، على سؤال «هل كنت مهرج الفصل أم الطفل المضحك؟»، نافيا هذا الأمر، وأكد أن هذه الشخصية مزعجة. جدا ولا يحبذها.

نصيحة للكوميديانات

ووجه نصيحة للنجوم الصاعدة في العروض الكوميدية، موضحًا: «لأي شخص يقدم عروض كوميدية، إعمل كأن الكوميديا تناديك ورغم إني كنت أحب هذا التوع من الأعمال إلا انني لم أفكر في تقديمها وإنما هي التي وصلت إلي بطريقة ما، و فكرت في خوض التجربة دون أي رغبة في التكسب منها أو أن أكوون ثريًا، أنا كنت فقير لمدة طويلة جدا، أول 35 سنة من عمري كنت مفلسا، كنت أقل من الطبقة المتوسطة كثيرًا، وأحيانا كنت أسكن المباني البسيطة، وكان من الممكن أن أبقى كذلك طوال عمري».

السفر بالنسبة لبيترز

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، مع الإعلامية جومانا ماهر، أن أفضل شئ في حياته هو نجاحه، أما الشيء الأسوا فهو البُعد عن عائلته: «مضطر للحفاظ على النجاح، والحفاظ على مستوى معين من الرفاهية، وبالتالي فإن السفر والعمل هما الطريقة الوحيدة لضمان ذلك».

كيف يخلق النجم العالمي محتواه

كما تطرق إلى الكيفية التي يخلق بها أفكاره، موضحًا أنه يرتجل كما يقدم محتوى: «أرتجل على المسرح في الغالب، وهذه هي الطريقة التي أكتب بها، أتحدث إلى الناس ومن الناس، وعندما أتحدث معهم يمكن أن أحصل على معلومات».

أجمل اللحظات

وعن أكثر اللحظات التي لا يمكن نسيانها، قال ممازحا مقدمة البرنامج: «عندما أصبحت ضيفا هنا في صباح الخير يا مصر، وفي الواقع أبنائي أكثر من يجعلني أضحك، أحب ابني و بنتي كثيرًا، الابن مازال يتعلم التكلم، ورغم ذلك فإنه يضحكني وخاصة عندما ينطق بكلمة نعم، لكنه متقلب المزاج، أما ابنتي فإنها خفيفة الظل ولديها روح الكوميديا السوداء».