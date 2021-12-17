راسل بيترز يمازح جومانا ماهر: بدأت التمثيل قبل ما تتولدي

أعرب راسل بيترز، الممثل الكندي من أصل هندي، عن سعادته بزيارة مصر، موضحًا أنه يزورها للمرة الأولى: «مدير أعمالي كلمني و قالي أنت هتروح مصر، ورحبت وقلت له جميل، فقالي هنروح في الشتاء، قولت له ده شيء صادم».

مزاح مع مذيعة صباح الخير يا مصر

ومازح بيترز الإعلامية جومانا ماهر خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، قائلًا: «بتحاولي أقول اسم البرنامج»، وردت عليه قائلة: «هتقوله، هتقوله في الآخر».

وواصل الممثل الكندي، مزاحه قائلًا: «لازم أقوله على 3 أجزاء، لأنك بتقولي جملة واحدة كبيرة جدا، يعني كأني طفل عنده سنتين بيحاول يقول بطاطس (ب ط ا ط س)».

وأكمل حديثه لمقدمة البرنامج، موضحًا أنه بدأ في عمل الكوميديا عام 1989، وتابع ممازحا جومانا ماهر: «أعتقد قبل ما تتولدي.. صح؟».

فنان كوميدي فريد من نوعه

وأشار، إلى أنه أول فنان كوميدي يحصل على عرض خاص في netflex في notorious 2013، كما أنه أول فنان كوميدي تباع تذاكر عرضه بشكل كامل في Toronto`s air Canada center، بواقع 16 ألف تذكرة في 2007، وهو ما تكرر في 7 مناسبات.

لم يكن لديه أي خطط في الحياة

وأشار، إلى أنه لم يكن لديه أي خطط في الحياة، لكنه كان مصرا على النجاح في عالم الكوميديا: «الآن وبعد 32 سنة أنا هنا أؤدي عروضي في مصر».