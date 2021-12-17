مصرع شخصين وإصابة حفيدتهما في حادث تصادم أثناء عبور الطريق الزراعي ببنها

لقى شخص وزوجته مصرعهما في حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع أمام كوبري الشموت ببنها، اثناء عبورهما الطريق وبصحبتهما حفيدتهما، حيث صدمتهما سيارة ولقيا مصرعهما، بينما أصيبت الحفيدة، وتم نقلهم جميعا لمستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثامين عقب انتهاء الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وضبط السارة المتسببة في الحادث.

بلاغ بتصادم وحالات وفاة على الزراعي

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز بنها، يفيد وقوع حادث تصادم أمام كوبري الشموت دائرة المركز.

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص يدعى «ح ا ح» وزوجته وتدعى «ف ا ع»، وحفيدتهما أثناء عبورهم الطريق السريع لزيارة عائلية بقرية الشموت، صدمتهما سيارة فلقى الأول والثانية مصرعهما بينما أصيبت حفيدتهما، وقامت سيارات اللإسعاف بنقل الجثتين والمصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثتين.

مصرع شاب صدمه قطار في طوخ

وفي سياق آخر، أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه متأثرا بإصابته أثر اصطدام قطار به أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمنطقة الحصة دائرة مركز شرطة طوخ، حيث تبين أنه أثناء عبور «م ر ا»، 25 عاما، مزلقان قرية الحصة بطوخ، صدمه القطار ولقى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.