المدرسة الفكرية لذوي الهمم في الباجور.. تصدع المبنى وبدون حمامات

يعاني طلاب المدرسة الفكرية في الباجور بمحافظة المنوفية، من تصدع مبنى المدرسة وعدم وجود حمامات في كل دور، بما يضر الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يزيد عددهم عن 180 طالبا، مما جعل مجلس الأمناء والآباء يطالب مسؤولي وزارة التربية والتعليم بالتدخل لحل مشكلات الطلاب وتوفير احتياجاتهم وحل مشكلة تصدع المدرسة حفاظا على حياة الطلاب.

مجلس الأمناء يطالب بالتدخل حفاظا على الطلاب

وقال أحمد رزق، عضو مجلس الأباء والأمناء بالمدرسة الفكرية بالباجور، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن المدرسة بحالة سيئة جدا وتحتاج إلى تدخل من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، موضحا أن المقاعد متهالكة وغير آدمية في المدرسة، بالإضافة إلى تصدع أجزاء من المبنى بما يعرض حياة الطلاب من ذوي الهمم للخطر، فصلا عن عدم وجود حمامات في كل طابق تسهيلا على الطلاب، وكذلك حمامات غير آدمية المتواجدة في المدرسة.

«عنتر» يتفقد المدرسة الفكرية في الباجور

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، عن توجه هاني عنتر، وكيل وزارة التعليم بالمنوفية، إلى المدرسة الفكرية في الباجور لتفقد الأوضاع بها ومتابعة شكاوى الأهالي على أرض الواقع، ورافقهما في الزيارة السيد عبدالعال، رئيس مركز ومدينة الباجور، ومحمود البرعي، عضو مجلس النواب عن الباجور في المنوفية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المدرسة الفكرية بالباجور تعاني من بعض المشكلات التي سيتم التعامل معها في الفترة المقبلة، كما أن هيئة الأبنية التعليمية ستقدم تقريرا لمحافظ المنوفية بالوضع الإنشائي للمدرسة للوقوف على آخر التطورات، موضحا أن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، يتابع موقف المدرسة.