بدء حملة تطعيم شلل الأطفال بالقليوبية الأحد المقبل.. تعرف على التفاصيل

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، عن انتهاء الاستعدادات الخاصة بانطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال في الفترة من الأحد المقبل 19 حتى 22 ديسمبر الجاري، موضحة أنواع التطعيم والموانع الخاصة بتأجيل التطعيم والفئات الممنوعة من التطعيم نهائيا ومواعيد فرق التطعيم.

وتستعرض «الوطن» أنواع التطعيم ومواعيد عمل فرق العمل الثابتة والمتحركة الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال وأسباب تأجيل التطعيم وموانع التطعيم الدائمة للأطفال في إطار خدماتها لقراءها على مدار الساعة.

قال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه من المقرر انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد المقبل ولمدة 4 أيام من خلال فرق ثابته في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والميادين الكبرى وأماكن التجمعات وفرق متحركة من منزل لأخر.

مواعيد عمل فرق الحملة القومية للتطعيم

أضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه من المقرر عمل فرق التطعيم من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساءا بالنسبة للفرق المتحركة، وحتى 8 مساءا في مكاتب الصحة والوحدات الصحية بالنسبة للفرق الثابتة.

أنواع التطعيم في الحملة القومية لمكافحة شلل الأطفال

أشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن الطفل يتلقى تطعيم مضاد لمرض شلل الأطفال من نوع سابين أحادي التكافؤ نمط 2.

أسباب تأجيل وموانع التطعيم ضد شلل الأطفال

أوضح وكيل وزارة الصحة، أن أسباب تأجيل التطعيم تتمثل في الأطفال الذين يعانون من أمراض حادة وارتفاع شديد في درجة الحرارة حيث يؤجل التطعيم لحين زوال الأعراض.

بينما يمنع من التطعيم الفئات التالية:

المصابين بمرض نقص المناعة الأولية.

المصابين باللوكيميا والليمفوما.

الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة ومنها أدوية السرطان والكورتيزون.

أضاف وكيل الوزارة، أن مديرية الشئون الصحية والإدارات الصحية بالمحافظة كثفت الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة والتدريب العملي لشباب وفتيات معاهد التمريض بالمحافظة المشاركين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال على مواقع العمل الفعلية وخطط الحملة الخاصة بكل إدارة صحية وكيفية الوصول للأطفال المستحقين للتطعيم بجميع أنحاء المحافظة.

كما تم عقد الاجتماعات المتتابعة للفرق الإشرافية بالإدارات الصحية، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، ومراجعة سلسلة التبريد بجميع الوحدات والإدارات للتأكد من سلامتها وسلامة المولدات الكهربائية، وعمل الصيانة اللازمة لها، وتم التأكيد عليهم بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوي أثناء التطعيم، في ظل الظروف الراهنة، والتوجيه بعمل الدعاية اللازمة للحملة بدور العبادة وغيرها،

أشار وكيل وزارة الصحة بأن حملة التطعيم تشمل جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، من عمر يوم وحتى 5 سنوات، ويتم التطعيم بطعم سابين الفموي النمط 2، بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة من خلال الفرق الثابتة، والتطعيم من منزل لمنزل عن طريق الفرق المتحركة، ومن خلال الحضانات والمدارس وذلك لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة القليوبية.