صحة القليوبية بعد تعدي سائقيها على مراقب مالي: لا أحد فوق القانون

استقبلت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور خالد جمال عبدالغني، وكيل وزارة الصحة، المحاسب سعيد سليمان، وكيل وزارة المالية بالقليوبية، وقيادات المديرية المالية بالمحافظة، على خلفية قيام عدد من العاملين والسائقين في وحدة النفايات بالمديرية، بالتعدي بالضرب وإصابة المراقب المالي للمديرية المكلف من المديرية المالية من قبل العاملين بوحدة النفايات والسائقين، بسبب المطالبة بمستحقات مالية متأخرة.

صحة القليوبية: نثمن دور المديرية المالية

وأكد الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على الدور الوطني الذي تقوم به المديرية المالية من الحفاظ على المال العام، ومراجعة الإجراءات المالية قبل الصرف، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين جميع السادة ممثلي وزارة المالية وجميع الإدارات المعنية بمديرية الصحة، مع التأكيد على الاحترام الواجب والمتبادل بين جميع العاملين في الدولة بجميع مؤسساتها.

وشدد على أنه لا تهاون مع أي تجاوزات، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، ولا تستر على فساد ولا أحد فوق القانون أو المسائلة، ولا تهاون أبداً مع كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام.

تأمين كامل للعاملين بالوحدة الصحية

وأكد وكيل الوزارة، على الشؤون الإدارية، بضرورة توفير التأمين اللازم للعاملين، وأن يكون تعامل جميع الموظفين بمديرية الصحة مع ممثلي المالية من خلال مها الجندي مدير عام الشؤون المالية بمديرية الصحة.

في وقت سابق أمرت جهات التحقيق بقسم بنها بمحافظة القليوبية بسرعة ضبط وإحضار 10 سائقين في واقعة التعدي على المراقب المالي التابع للمديرية المالية، وإصابته إصابات بالغة داخل ديوان مديرية الصحة بالقليوبية في العاصمة بنها، بسبب تأخر صرف الحوافز الخاصة بالسائقين والعاملين بوحدة النفايات بالمديرية.

كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مدير وحدة النفايات بمديرية الصحة بالقليوبية، والتي تم ضبطها على ذمة الواقعة، بكفالة 10 آلاف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه لسائق آخر.

وطلبت جهات التحقيق التحريات النهائية في الواقعة من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، لبيان ملابساتها وسؤال المجني عليه بعد تحسن حالته الصحية إثر تعافيه من آثار الضرب المبرح الذي تعرض له.

كان الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، قد تقدم بمذكرة للعرض على اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، حيث قرر المحافظ تكليف مدير الشئون القانونية بالمحافظة بإصدار قرار بإيقاف مديرة وحدة النفايات بالمديرية والمحجوزة على ذمة التحقيقات عن العمل لمدة ثلاثة شهور، أو لحين استكمال التحقيقات أيهما أقرب.

وكانت أجهزة أمن القليوبية، قد تلقت الأسبوع الماضي، إخطارا من وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وبلاغا من الأمن الإداري بديوان عام مديرية الصحة ببنها، بقيام عدد من العاملين والسائقين في وحدة النفايات بالمديرية، بالتعدي بالضرب وإصابة المراقب المالي للمديرية المكلف من المديرية المالية، من قبل العاملين بوحدة النفايات والسائقين بسبب المطالبة بمستحقات مالية متأخرة.

على الفور تم السيطرة على الموقف ونقل المصاب للمستشفى واصطحاب «غادة م. ز.»، مدير وحدة النفايات، إلى القسم لإجراء التحقيقات اللازمة، ونقل المراقب المالى بالإسعاف إلى مستشفى بنها التعليمى لإجراء الإسعافات له، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير تقرير طبي بالإصابات، ثم توجه إلى قسم ثانى بنها لاستكمال إجراءات التحقيق، التي تولتها النيابة.