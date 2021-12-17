بشرة خير.. استقرار أسعار اللحوم وتوافرها قبيل الاحتفال بأعياد الميلاد

استقرت أسعار اللحوم المستوردة بجميع الأسواق قُبيل أعياد الميلاد، وبدأت سلاسل المحال في تقديم عروض سعرية بعد فترة من الارتباك والركود الحاد في نسبة المبيعات وانخفاض متوسط الإنفاق.

وقال مستورد إنّ احتفالات أعياد الميلاد الكريسماس ترفع من استهلاك اللحوم وتسهم في تنشيط حركة المبيعات، حيث يتزايد الطلب بشكل كبير على اللحوم من جانب المواطنين أو الفنادق والمطاعم.

ووفقا لسيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استعدت الأسواق لاحتفالات أعياد الميلاد عبر توفير اللحوم بالكميات المطلوبة.

تعرف على حيل التجار للاحتفال بأعياد الميلاد

وأشار «النواوي»، إلى طرح اللحوم في الأسواق قبيل المناسبة بشهر وسط تدشين عروض سعرية خاصة خلال فترة الكريسماس تشمل كيلو لحم مفروم ومكعبات وكبدة بسعر مخفض، لتنشيط المبيعات، وتشجيع العملاء على شراء احتياجاتهم بكميات كبيرة، في ظل انخفاض المبيعات خلال الفترة الماضية، وتدني القدرة الشرائية لبعض الأفراد أو إعلان خصومات تتراوح ما بين 10 و20% حتى تتمكن من بيع أكبر كمية من السلع قبل أعياد الميلاد.

وأضاف أنّ حركة البيع والشراء تبدأ في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، لافتًا إلى أن الزبائن يفضلون شراء اللحوم والأسماك المدخنة والرومي لتعويض فترة صيام للمسيحين.

توقعات بانتعاشة قوية

وأبدى «النواوي»، تفاؤله بزيادة مبيعات تجارة الجملة والتجزئة بشكل كبير لتعويض فترة الركود، لافتا إلى أنّ أسعار اللحوم البلدية والمستوردة تشهد استقرارًا في الوقت الحالي، حيث سجل لحم الكندوز البلدي 160-170 جنيهًا للكيلو، وسجل اللحم البرازيلي 85-90 جنيهًا للكيلو .

الجزء الأمامى والخلفي الأكثر استهلاكا

وبيّن أنّ الكنائس تقبل على شراء الجزء الأمامي من اللحوم أما الفنادق والمطاعم تقبل على شراء «السمانة»، وهى الجزء الخلفى حيث يعدان الأكثر استهلاكا، مشيرا إلى أن هناك هدوء في الأسواق نتيجة الوفرة في المعروض حيث تحرص الدولة على مد المجمعات والمنافذ الحكومية باللحوم لمواجهة الطلب وتلبية الاجتياجات .