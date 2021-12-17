«الدواء» تحذر المواطنين من شراء الأدوية من خلال وسائل الإعلام

نشرت هيئة الدواء المصرية عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» فيديوجيراف تحدذر فيه المواطنين من خطورة استخدام الأدوية المغشوشة، والتي تسبب العديد من المشاكل الصحية على الأشخاص الذين يتناولونها، موضحة الآثار الجانبية التي يمكن أن تسببها هذه الأدوية على صحتهم نظير ما تحتويه من مواد كيميائية خطيرة.

الأدوية المغشوشة تحتوي على مواد خطيرة

وقالت هيئة الدواء، إن الأدوية المغشوشة تحتوي على مواد كيميائية مجهولة المصدر والتي تسبب العديد من المشاكل الصحية، بالإضافة إلى الأدوية منتهية الصلاحية التي تسبب مضاعفات عديدة وخطيرة وهذه الأدوية لا تحتوي على المادة الفعالة المناسبة وقد تتواجد أحيانا المادة الفعالة، ولكن بنسب أقل من النسب المطلوبة.

خطورة شراء الأدوية من وسائل الإعلام

وأضافت الهيئة خلال موقعها الرسمي على أهمية شراء الأدوية من الأماكن المعتمدة والمرخصة مثل «الصيدليات»، محذرة من شراء أي أدوية من خلال الإعلانات التي تروج لها وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات المرئية أو المسموعة، لأن هناك صعوبة في معرفة العبوات المغشوشة والأصلية وعدم القدرة على تميز بينهم.

«الدواء» دورها رقابي للحفاظ على المواطنين

وتابعت هيئة الدواء، أن دورها داخل المجتمع مراجعة ومراقبة ومتابعة الأدوية ومدى صلاحيتها وسلامة وصولها للمواطنين وتكون ذات فاعلية عالية، بالإضافة إلى التعاون بين الهيئة والجهات الأمنية والرقابية للتصدي للأدوية المغشوشة.

كيفية تقديم البلاغ عند رصد أي أدوية مغشوشة

ونوهت الهيئة على المواطنين في حالة الشك في أي نوع من الأدوية عند شرائها وأنها غير أصلية يرجى تقديم البلاغ على موقع الهيئة الإلكترونية، أو من خلال الخط الساخن الذي خصصته الهيئة للتواصل مع المواطنين ورصد أي حالات يمكن أن يبلغ عنها المواطنين، وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن «15301»، بالإضافة إلى تقديم بلاغ على منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزارء.