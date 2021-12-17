قطاع الوثائق بوزارة الداخلية يحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين بكل المناسبات؛ فقد شاركت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وذلك خلال استخراج «وثائق سفر وتصاريح العمل» مجاناً لمدة أسبوع، وذلك بمختلف الفروع والمواقع الجغرافية للقطاع على مستوى الجمهورية.

استخراج 1101 جواز سفر

وأسفرت المبادرة خلال الفترة من 4 الجاري حتى 11 الجاري عن استخراج 1101 جواز سفر – 7 تصاريح عمل بالمجان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والمشاركة الفعالة في شتى الفعاليات.