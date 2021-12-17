«الداخلية» تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حرصت وزارة الداخلية - متمثلة في قطاع «حقوق الإنسان» بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية على تكليف ضباط حقوق الإنسان بعقد لقاءات لرجال الشرطة لإلقاء الضوء على «اليوم العالمي لحقوق الإنسان».

اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية

وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقد تناولت اللقاءات نبذة تاريخية عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وما مثله من نقطة تحول في تاريخ البشرية بوصفه أول اتفاق دولي يحدد الحريات والحقوق، وكذا الرؤى التي تم من خلالها صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والحريات الإنسانية واحترامها.