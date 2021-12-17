«الصحة»: لم نرصد شلل الأطفال منذ 17 عاما.. ونواصل التطعيم لاحتمالية قدومه من الخارج

قالت وزارة الصحة والسكان إن مصر خالية تمامًا من مرض شلل الأطفال الذي يمكن أن يصيب المولود من عمر يوم إلى خمس سنوات، مشيرةً إلى أنه تم القضاء على شلل الأطفال منذ 17 عامًا، ولم يتم رصد أي حالات مصابة بشلل الأطفال، ورغم ذلك مازالت الوزارة تعمل على تطعيم الأطفال.

مصر خالية من شلل الأطفال منذ 17 عامًا

وأضافت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، أن تكرار عملية التطعيم عن طريق الحملات القومية التي تطلقها الوزارة، يأتي لأجل حماية جميع الأطفال أقل من خمس سنوات، موضحةً أن الحملات القومية ضد شلل الأطفال تستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين، لأن هناك بعض الأطفال القادمين من الخارج لم يحصلوا على تطعيم شلل الأطفال.

الحفاظ على مصر خالية

وأوضحت وزارة الصحة أن هناك العديد من الدول لم تصل للقضاء على فيروس شلل الأطفال، ويأتون إلى مصر متسببين في ذلك بانتقال شلل الأطفال، لذا تسعى الوزارة لإطلاق الحملات القومية ضد شلل الأطفال، للقضاء على أي حالات يمكن أن تسبب شلل الأطفال.

إطلاق الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال

وأعلنت وزارة الصحة أن تطعيم الأطفال سيكون من خلال الفرق المتنقلة والثابتة المتواجدة في جميع المحافظات للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي من المقرر أن تنطلق يوم 19 ديسمبر في مختلف المحافظات، لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى عمر خمس سنوات، لتحصين الأطفال من بعض الأمراض، أبرزها مرض شلل الأطفال.

وأوضحت أن الحملة القومية لتطعيم الأطفال تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، إضافة إلى الفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.