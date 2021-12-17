إزالة تعديات على أراضي زراعية في مركز أبو النمرس والعياط بالجيزة
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الوطن
05:42 م | الجمعة 17 ديسمبر 2021
جانب من الحملة
قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بإزالة خط مواسير مقام بالمخالفة على أراضي زراعية دون ترخيص بعزبة فؤاد سلطان وذلك بمتابعة من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، يأتي هذا في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات ومواجهة كافة المخالفات تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
إزالة حالة تعد على أرض زراعية في القطوري
وتابع مركز العياط برئاسة محمود فؤاد، إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية بقرية الرقة الغربية بالوحدة المحلية بالقطوري والمخالفة عبارة عن أساسات وحوائط بالبلوك وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
رصد حالات التعديات
ويجرى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.