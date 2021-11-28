ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، في ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالدقهلية.

ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، قيام شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المغافلة متخذين من دوائر أقسام ومراكز شرطة «ثان المنصورة - ميت غمر- الجمالية، السنبلاوين، المنزلة، دكرنس» مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 10 وقائع، وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما «سيئ النية» «4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية».