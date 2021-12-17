مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم مروع بالفيوم

تسببت القيادة بسرعة جنونية، في وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين «ميكروباص» كانتا تحملان عدداً من الأشخاص الذين قضوا إجازتهم في منطقة وادي الريان، إلا أنّ الحادث انتهى بطريقة مأساوية، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين.

وتوقفت حركة المرور على طريق بحيرة قارون السياحي بمحافظة الفيوم بسبب الحادث، فيما هرع المارة لإنقاذ المصابين، واستغاثوا بالإسعاف والنجدة الذين تواجدوا على الفور في مكان الحادث، ونقلوا الجثث والمصابين للمستشفى، وأزالوا آثار الحادث وأعادوا فتح الطريق.

بلاغ بمصرع وإصابة 10 في حادث

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص على طريق بحيرة قارون السياحي، بنطاق المركز، ومصرع وإصابة 10 أشخاص في الحادث.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة أبشواي برئاسة المقدم إسلام الصاوي رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين إثر وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين بسبب السرعة الزائدة.

الإسعاف تنقل الجثث والمصابين

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، كما جرى نقل 7 مصابين آخرين إلى قسم الطوارئ في نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على طريق بحيرة قارون مرة أخرى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة لتتولى التحقيق.