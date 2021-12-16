إصابة شاب بحادث تصادم سيارتين في «زفة» بالفيوم

أصيب شاب بإصابات خطيرة في حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم، وذلك خلال المشاركة في موكب «زفة» لأحد الأفراح، نتيجة لقيام عدد من الشباب بحركات بهلوانية والرقص بالسيارات، وذلك على طريق «القاهرة - الفيوم الصحراوي» أمام قرية الكعابي بنطاق مركز سنورس، فيما توقف موكب الزفاف، ونشبت مشاجرة بين أسرتي العروسين وعدد من الشباب المدعوين «المعازيم»، نظراً لرقصهم بطريقة جنونية بالسيارات، وتسببهم في الحادث، فيما قام الأهالي بإرسال العروسين إلى قاعة الزفاف خوفاً عليهم من الإصابة في المشاجرة، وقاموا بنقل المصاب للمستشفى، وإرسال باقي المدعوين لقاعة الزفاف.

بلاغ بإصابة شاب خلال عرس

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين خلال موكب زفاف أثناء رقص الشباب بالسيارات وأداء حركات بهلوانية، ووجود مصاب، ونشوب مشاجرة بين أقارب العروسين.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة شاب عشريني بإصابات خطيرة جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ضمن موكب الزفاف، أثناء أدائهما حركات بهلوانية ورقصهم بالسيارات في وسط الطريق أمام قرية الكعابي.

نشوب مشاجرة بين عائلتي العروسين

وفور وقوع الحادث، نشبت مشاجرة بين عائلتي العروسين وعدد من الشباب المدعوين، بسبب الحادث الذي أفسد حفل الزفاف، كما تشاجر أصحاب السيارتين وتبادلا الاتهامات حول التسبب في الحادث وفي تلف السيارات.

مغادرة العروسين لموقع الحادث

في سياق متصل، غادر العروسان موقع الحادث، واستكملا طريقهما إلى قاعة الزفاف، لإتمام حفل عرسهما، فيما لحقت أسرتيهما بهما.

وجرى نقل الشاب المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، واتجه معه بعض أصدقائه للاطمئنان عليه.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة إلى الجهات المختصة لتتولى التحقيق.