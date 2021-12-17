أحمد فايق: توقعات بإصابة 34 مليون إنجليزي بأوميكرون بداية من مارس حتى إبريل 2022

قال الإعلامي أحمد فايق، إن الدراسات الأوروبية حول «أوميكرون» تشير إلى أنه منتشر بنسبة 30% أكثر من متحور دلتا، وأصبح موجودًا في 57 دولة بينها 21 دولة أوروبية، وأصاب 4 ملايين شخص حول العالم، وهناك توقعات بأن نحو من 20 مليون إلى 34 مليون مواطن إنجليزي يصابوا بهذا المتحور في الفترة من مارس إلى إبريل المقبل، وهذا العدد يمثل نصف المجتمع البريطاني، وهناك رعب من هذا المتحور لأنها مجتمعات «عجوزة» بها عدد كبير من كبار السن.

وعرض الإعلامي أحمد فايق، في برنامجه «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، اليوم الجمعة، بعض التصريحات و«العناوين» التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، وتشير إلى بقاء جائحة فيروس كورونا مع البشر لسنوات مقبلة، ومنها: «متغير أوميكرون يمكن أن يغير مسار جائحة كوفيد»، و«يجب على الحكومات التحرك الآن»، و«أوميكرون أكثر خطورة مما يعتقده الناس»، و«أنت في خطر حتى لو تم تعزيزك»، وعنوان آخر يقول «قد تنهار النظم الصحية».

هولندا منبع متحور أوميكرون

وأوضح أن هذه العناوين مخيفة، وخلال الأسبوع الجاري ظهرت العديد من الدراسات العلمية حول متغير «أوميكرون»، وتوصلت إلى أن هذا المتحور منبعه ومصدره هولندا في أوروبا، لافتًا إلى أن الدراسات التي أجريت في جنوب أفريقيا لا تنطبق على أوروبا لأن المجتمعات الأوروبية بها نسبة كبيرة من كبار السن على عكس المجتمعات الأفريقية التي تتميز بوجود نسبة أكبر من الشباب.

وكشف أنه وفقًا للدراسات الجديدة، فإن هذا المتحور ينتشر مثل الجراد ولا يقف أحد أمامه، ويتهرب من جهاز المناعة في الجسم، مؤكدا أن الجرعة الثالثة تؤدي إلى الحماية بنسبة تترواح بين 70% و75% من هذا المتحور، مشددًا على أنه حتى الآن لم يثبت نسبة شدته، لافتًا إلى أن الشركات العالمية تعمل حاليًأ على إنتاج لقاح جديد، وقد يستغرق شهرًا أو نصف الشهر حتى يظهر في الأسواق.

مطالب بعدم حضور الجماهير للمباريات

وأشار إلى أن هناك دعوات تطالب بعدم حضور الجماهير في مباريات كرة القدم، لأن صحة المواطنين هي الأهم، وهناك تدقيق كبير في منع غير الحاصلين على اللقاح من دخول الملاعب، وخلال الأسبوع الجاري، سجل الدوري الإنجليزي 42 حالة إصابة بكوفيد وهو أعلى معدل إصابات في الدوري، وهناك تأجيل لبعض المباريات، كما أن هناك من يفكر في سيناريوهات الإغلاق التام في خلال مارس المقبل.

ودعا الناس إلى ضرورة الالتزام بالكمامات والإجراءات الاحترازية، ليس فقط للحفاظ على صحتهم، ولكن للحفاظ على صحة الآباء والأمهات وكبار السن أيضا.