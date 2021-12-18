حظك اليوم برج الأسد السبت 18-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد يتمتع بشخصيته القوية والمسيطرة، كما أنه يفضل اقتناء الهدايا الثمينة ومنح الأخرى للأصدقاء والمقربين، ولديه قدرة كبيرة على السعي وراء أهدافه وأحلامه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر بمنزل المشروعات يساعدك على تصنيف مشاكلك جيدا وتحسن توجيه قدراتك لحلها.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

رغم الضغوط.. يدفعك الوضع الفلكي لتتقاسم مع الأصدقاء نشاطات مشتركة وأوقات مفيدة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.