إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين على قرى الضفة الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، وتضررت ممتلكاتهم، اليوم، إثر هجمات شنَّها مستوطنون على عدة قرى وبلدات فى محافظة نابلس بالضفة الغربية. وأكد الهلال الأحمر إصابة 10 مواطنين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة بيتا جنوب نابلس وقرية بيت دجن شرقها إثر هجمات شنَّها مستوطنون، فيما أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدنى، و5 آخرين نتيجة سقوطهم وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن المستوطنين مارسوا الإجرام فى بلدة قريوت، حيث هاجموا المنازل واعتدوا على المواطنين، ما أدى لوقوع إصابات نُقلت للمستشفيات. فيما أصيب عدد من المواطنين برضوض وكسور، واعتُقل آخران، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى وقفة إسنادية لعائلة فى حى الشيخ جراح شرق القدس المحتلة.

واقتحمت شرطة الاحتلال حى الشيخ جراح، واعتدت على المشاركين فى وقفة لدعم «عائلة سالم» التى يتهددها خطر الإخلاء من منزلها، عقب أداء الصلاة أمام منزل العائلة، ما أدى لإصابة عدد من المشاركين فيها برضوض وجروح، من بينهم الصحفى محمود عليان، الذى أصيب فى عينه، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال محمد حسن الكسوانى 17 عاماً، ومحمد غتيت 23 عاماً، وأغلقت الشارع الرئيسى الواصل بين رام الله ونابلس، عند مدخل قرية اللبن الشرقية. فى السياق نفسه، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس أن 40 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى، رغم التضييقات التى فرضها الاحتلال فى محيط المسجد والبلدة القديمة.