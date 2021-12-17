السيسي خلال تفقد ورش صناعة الفخار: اندثار هذه الحرفة «خسارة»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع عدد من المواطنين الذين يعملون في صناعة الفخار، وقال له أحدهم إن هذه الحرفة تحتاج إلى دعم، وسأله الرئيس عن أرباح العامل الماهر في اليوم، فأخبره أنها نحو 500 جنيه في اليوم، أما العامل المتوسط يحصل على نحو 200 جنيه، والطفل الذي يتعلم يحصل على 50 إلى 70 جنيهًا في اليوم.

من جانبه أكد الرئيس أن هذا الحديث سوف يستمع له الناس عند إذاعة الجولة، وسيعلمون أن هناك فرصة في هذه المهنة، مشددًا على أن اندثار هذه المهنة «خسارة».

السيسي يستمع لمشكلات المواطنين

والتقى الرئيس مواطنًا آخر، قال إن لديه مصنعًا مساحته نحو 100 متر، ولكن هذه المساحة صغيرة لا تكفي للتصدير إلى الخارج، فرد عليه الرئيس: «هنشوف دي.. عايز إيه تاني! أنا تحت أمرك»، ليرد المواطن: «ربنا يخليك»، فأجابه السيسي: «ماتشيلش هم اللي أنت عايزه هنعملهولك».

السيسي يتفقد منطقة القاهرة التاريخية

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضاري لما تحويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجرى العيون الذي يمتد من منطقة «فم الخليج» إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.